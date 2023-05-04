Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in boşanma tarihi ve yeri belli oldu

Evliliklerine verdikleri ikinci şansı da sürdüremeyen ve boşanma kararı alan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in boşanma davasının görüleceği adliye ve tarihi belli oldu.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in boşanma tarihi ve yeri belli oldu

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldı.

Koç ile Özdemir yaptıkları ortak açıklamada "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldık" dedi.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in boşanma davasının görüleceği adliye ve tarih belli oldu.

Boşanma davası, 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Büyükada'daki Adalar Adliyesi'nde görülecek.

DEMET ÖZDEMİR'DEN ÇARPICI AŞK AÇIKLAMASI

Çiftin aldıkları boşanma kararı halen konuşulurken Demet Özdemir, röportaj verdiği bir dergiye çarpıcı ifadeler kullandı.

Özdemir, “Sevgi, aşk bir ilişkiyi sürdürmek için tek başına yetmiyor değil mi? Sence neden yürütülemiyor ilişkiler?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Şu aralar bu soruyu soracağın en son insan olabilirim. Yine de arkadaşlarımın da kendi ilişkilerimden de birkaç şey söyleyebilirim. Bana göre, ‘Yürütülemiyor’ diye bir şey yok aslında.

Basite indirgediğimi düşünme ama insanın hayatında anlaştığı işlerin bölüm sayısı da dostlukları da ilişkileri de aslında bir yolculuk. Bir yere kadar en iyi şekilde götürmeye çalışıyor, gayret ediyorsun ve vakti bittiğinde vedalaşıyorsun.

Gerçekçi biriyim, vadesel bakıyorum. O yüzden, ‘Neden yürütülemiyor?’ değil, ‘Her şey olması gerektiği zamanda, olması gerektiği şekilde sonlanıyor’ diyorum.”

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