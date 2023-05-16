Oğuzhan Koç yeni yaşına sahnede girdi

Konser maratonuna devam eden Oğuzhan Koç hafta sonu önce Mersin’de ardından Adana’da sevenleriyle buluştu. Koç, doğum gününü de sahnede kutladı.

Oğuzhan Koç yeni yaşına sahnede girdi

Yoğun konser maratonuna devam eden Oğuzhan Koç bu hafta sonu da hız kesmedi. Koç, cuma Mersin’de dün akşam da Adana Jolly Joker’de sevenlerinin karşısına çıktı.

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Biletleri günler öncesi tükenen konserlerde Oğuzhan Koç söylediği şarkılarla seyirciyi mest etti. Dün aynı zamanda Oğuzhan Koç’un doğum günüydü. 38 yaşına giren müzisyeni sanatçı dostları gün boyu sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

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Gecenin sürprizi ise Koç’un ekibinden geldi. Şarkı söylediği esnada sahneye gelen doğum günü pastası eşliğinde hayranları ıslık ve alkışlarıyla tezahürat yaptı.

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Oğuzhan Koç pastanın üzerindeki mumları üflerken duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Bu sefer sadece kendi adıma değil tüm ülkem için dileğim”

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