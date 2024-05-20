Demi Moore son filminde soyundu

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Demi Moore son filminde soyundu
Demi Moore beyazperdeye ‘çırılçıplak’ döndü.

Dünya sinemasının en çekici ve başarılı kadın oyuncularından biri olan Demi Moore, son filmiyle beyazperdeye bomba gibi döndü.

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Yönetmen koltuğunda Coralie Fargeat’ın oturduğu ‘The Substance’, 77. Cannes Film Festivali’nde prömiyerini yaptı. Margaret Qualley, Dennis Quaid gibi oyuncuların yer aldığı korku türündeki film, gözden düşmüş bir TV yıldızının ironik dönüşümünü anlatıyor.

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Feminist bir bakış açısına sahip filmde çırılçıplak görüntüleri yer alan 61 yaşındaki Moore, filmin "erkek karşıtı" değil, "pislik karşıtı" olduğunu söyledi.

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20 dakika geç başlayan korku filminin jeneriği akarken başlayan alkışlar, 13 dakika boyunca devam etti.

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Demi Moore, Margaret Qualley ve Dennis Quaid'in yer aldığı filmin prömiyerinde bazı izleyiciler film başlar başlamaz salonu terk etmeye başladı.

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Sinema eleştirmenleri "Demi Moore’un son yıllardaki en iyi rollerinden biri. Göz alıcı bir performans" diyerek güzel oyuncuyu göklere çıkardı.

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