Demi Moore eski eşi Bruce Willis’in son durumunu açıkladı. Demans hastalığına yakalanmıştı

2022'de afazi rahatsızlığına yakalandığı açıklanan 67 yaşındaki ABD'li aktör Bruce Willis'in hastalığı hakkındaki bilgi güncellendi. Willis'e geçtiğimiz günlerde frontotemporal demans teşhisi konuldu.

Demi Moore, eski eşi ve Tallulah, Scout ile Rumer adlı çocuklarının babası Bruce Willis'in sağlığı hakkında bir açıklamada bulundu. Moore, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bruce'un hastalığını paylaştığımızdan beri aldığımız inanılmaz sevgi, destek ve harika hikâyeler için en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Bruce'un afazi teşhisini 2022 baharında açıkladığımızdan beri durumu ilerledi. Artık daha spesifik bir teşhisimiz var. Frontotemporal demans... Ne yazık ki iletişimdeki zorluklar Bruce'un karşılaştığı hastalığın sadece bir belirtisi. Bu acı da olsa, sonunda net bir teşhis konması rahatlatıcı."

Afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakma kararı alan Willis, sık sık eski eşi Demi Moore ve kızları ile bir araya geliyor. Sağlığı giderek bozulan aktör, ailesiyle daha çok zaman geçirmek istiyor.

Mavi Ay, Zor Ölüm ve Ucuz Roman gibi dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip Hollywood aktörünün eşi Emma Heming, oyuncunun hastalığının kendi akıl sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş, “Ailemin ihtiyaçları benim için her şeyden önce geliyor. Bu da beni bir kahraman yapmıyor elbette” demişti. Heming, akıl sağlığının bu süreçte ciddi bir şekilde etkilendiğini dile getirmişti.



