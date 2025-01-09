Demir cevheri fiyatları son üç ayın en düşük seviyesine ulaştı

Demir cevheri fiyatları, 62% demir içeriğine sahip yükler için Ocak ayının başında 98 dolara kadar gerileyerek son üç ayın en düşük seviyelerine indi. Bu düşüş, Çin'in son ekonomik verilerinden kaynaklanıyor. Çin, dünyanın en büyük demir cevheri tüketicisi olarak, ekonomik durgunluk ve deflasyonist baskılarla karşı karşıya kalıyor. Çinli çelik fabrikalarının, talebin zayıflaması ve kar marjlarının daralması nedeniyle üretimi azalttığı belirtiliyor. Yıl sonuna kadar çelik üretiminin daha da düşmesi bekleniyor.

Çin'e yapılan demir cevheri sevkiyatları ise artmaya devam ediyor. Limanlara gelen yükler yüksek seviyelerde kalırken, yabancı madenciler yıl sonunda yıllık hedeflerini tutturabilmek için sevkiyatlarını artırdı. Çin'in bu dönemde iç talebi artırmak amacıyla tüketici ürünleri ticaretini genişletmesi ise gelecekteki demir cevheri talebi konusunda bazı iyimser beklentilere yol açtı.

Bakır fiyatlarındaki artış durdurulamıyor

Ancak, Çin'in çelik üretimindeki azalma, demir cevheri fiyatlarının kısa vadede artmasını zorlaştırıyor. Çin hükümetinin iç talebi canlandırma yönündeki girişimleri, demir cevheri sektöründeki daralma sürecine karşı olumlu bir adım olarak görülse de, bunun yansıması zaman alabilir. Çin'deki bu gelişmeler, dünya çapında demir cevheri üreticileri ve yatırımcılar için dikkatle izlenmesi gereken bir süreç olarak öne çıkıyor.

Gelecek dönemde, Çin'in ekonomik büyümesindeki toparlanma ile demir cevheri talebinin de yeniden artması bekleniyor. Bu süreç, global madencilik ve çelik sektöründeki istikrarı sağlayabilir ve fiyatları olumlu yönde etkileyebilir.