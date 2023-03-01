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Demir eksikliği çocuk zekâsını etkiler mi?

Doç. Dr. Meryem Albayrak Albayrak, yaptığı açıklamada, demir eksikliğine bağlı kansızlığın çocuk zekasını etkileyebileceğini söyledi. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 15:13
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Demir eksikliği çocuğun zekâsını etkiler mi?

Demir eksikliği çocuk zekâsını etkiler mi?
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Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meryem Albayrak Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, demir eksikliğine bağlı kansızlığın dünyada ve Türkiye’de sık görülen sağlık sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Toplumu demir eksikliğinin olumsuzlukları konusunda bilgilendirmenin önem taşıdığını belirten Albayrak, “Kansızlık, yani anemi pek çok hastalığın bulgusu olabileceği gibi kendisi de kişide özellikle büyümekte olan çocuklarda ciddi problemlere neden olabilir. Demir eksikliği anemisi, çocuklarda zekayı etkilemektedir. Zeka geri dönüşümsüz olarak etkilenmektedir. Yani demir tedavisi versek dahi çocuk o kaybettiği fonksiyonu tekrar kazanamıyor” diye konuştu.

Albayrak, demir eksikliğinin çocuklarda bazı sistem hastalıklarına zemin hazırladığını, sinir sistemiyle ilgili bazı problemlere de yol açtığını belirterek şunları söyledi:

“Çocuğun öğrenme yetisini azaltıyor. Bazı epileptik durumlara, sara nöbetine, huzursuz bacak sendromu dediğimiz bacakta ağrı ve hareketlilik isteğiyle seyreden duruma yatkınlık artıyor. Bunun dışında bağışıklık sistemini bozarak enfeksiyonlara daha sık neden oluyor. Bu nedenle demir eksikliğinin tanısı ve çözümü büyük önem taşıyor. Kansızlıkta, belirti olarak çocuklarda solukluk, halsizlik, keyifsizlik ve etrafa ilginin azalması gibi bulgular olabileceği gibi aslında hiçbir bulgu da vermeyebilir. Bu durumda çocuklarda beslenme sorunları olduğunda ailelerin doktora başvurmaları doğru olacaktır.”

SÜT GÜNDE KAÇ BARDAK İÇİLMELİ

Albayrak, sütün faydalı bir içecek olmasına karşın günde iki bardaktan fazla tüketilmesinin özellikle iki yaşın altındaki çocuklarda demir eksikliğine zemin hazırladığına dikkati çekerek, et ve yumurta gibi proteinlerin de yeteri kadar alınması gerektiğini vurguladı.

Albayrak, kansızlığın önlenmesi için Sağlık Bakanlığının “Demir Gibi Türkiye Projesi” ile 4 aydan bir yaşa kadar çocuklara demir desteğinin önerildiğini dile getirerek, “Demirin fazla olduğu kırmızı et, yumurta, ceviz, karaciğer gibi gıda takviyesiyle çocukların besinlerini zenginleştirmek gerekir. Ayrıca çocuklarda çay ve kahve içilmesine de sınırlama getirilmesi gerekir hatta hiç tüketmemeleri gerekiyor. Çay da kahve de demir eksikliğine neden olan iki madde. Ailelerin bu konuda da dikkatli olması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

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