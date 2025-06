Demir ve C vitamini depolarını zirveye taşıyan süper sebze!

Sağlıklı beslenme dünyasında adeta bir yıldız gibi parlayan pazı, demir ve C vitamini içeriğiyle uzmanların radarında! Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, bu yeşil yapraklı sebzenin bağışıklık sisteminden cilt sağlığına, kansızlıktan kemik sağlığına kadar geniş bir yelpazede fayda sağladığını ortaya koydu.

Peki, pazı neden bu kadar özel ve sofralarımızda neden daha fazla yer almalı? İşte tüm detaylar...

PAZININ BESİN DEĞERİ: BİLİMSEL VERİLER NE SÖYLÜYOR?

Pazı, ıspanak ailesinden gelen ve besin değeri açısından oldukça zengin bir sebze.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) verilerine göre, 100 gram çiğ pazı yaklaşık 19 mg C vitamini ve 1.8 mg demir içeriyor. Bu, günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık %25’ini ve demir ihtiyacının %10’unu karşılayabiliyor. Ayrıca, pazı A vitamini, K vitamini, magnezyum ve potasyum gibi diğer temel besin maddeleriyle de dolu.

Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Dergisi’nde (Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics) yayımlanan bir makalede, pazının antioksidan özelliklerinin hücre hasarını önlemede etkili olduğu belirtildi. Özellikle C vitamini, serbest radikalleri nötralize ederek oksidatif stresi azaltıyor ve yaşlanma belirtilerini geciktirdi.

Londra merkezli beslenme uzmanı Dr. Nichola Ludlam-Raine, “Pazı, hem demir hem de C vitamini içeriğiyle bitkisel bazlı diyetlerde vazgeçilmez bir seçenek. C vitamini, bitkisel demirin vücutta emilimini artırarak anemiyi önlemede kritik bir rol oynuyor” dedi.

DEMİR VE C VİTAMİNİ SİNERGİSİ: ANEMİYE KARŞI DOĞAL KALKANI

Pazının en dikkat çekici özelliklerinden biri, demir ve C vitamini kombinasyonu. Demir, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde hayati bir rol oynarken, C vitamini bu mineralin bağırsaklarda emilimini artırdı.

İngiltere’de Viavi Kliniği’nin kurucusu Dr. Sabine Donnai, “Pazı gibi gıdalar, demir eksikliği anemisi riskini azaltmak için mükemmel bir doğal çözüm. Özellikle vejetaryen ve vegan beslenenler için bu sebze, demir depolarını desteklemede kilit bir rol oynuyor” dedi.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışmada, pazı tüketiminin demir eksikliği anemisi olan bireylerde hemoglobin seviyelerini artırdığı gözlemlendi.

Araştırmacılar, pazının içerdiği C vitamininin, bitkisel kaynaklı demirin biyoyararlanımını %30’a kadar artırabileceğini vurguladı. Bu, özellikle kadınlar ve çocuklar gibi demir eksikliği riski yüksek gruplar için büyük bir avantaj.

BAĞIŞIKLIK VE CİLT SAĞLIĞINA DESTEK

Pazının bağışıklık sistemine olan katkıları da kayda değer. C vitamini, beyaz kan hücrelerinin üretimini destekleyerek vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırdı.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden immünolog Dr. Emily Carter, “C vitamini, bağışıklık hücrelerinin fonksiyonunu optimize eder ve enfeksiyonlarla mücadelede önemli bir destek sağlar. Pazı gibi doğal kaynaklar, takviyelerden çok daha etkili ve güvenli” dedi.

Ayrıca, pazı cilt sağlığı için de bir hazine. C vitamini, kolajen üretimini teşvik ederek cildin elastikiyetini koruyor ve kırışıklıkları azalttı.

Dermatology Research dergisinde yayımlanan bir çalışma, düzenli C vitamini alımının ciltteki yaşlanma belirtilerini %20 oranında azalttığını gösterdi. Pazının antioksidan özellikleri, UV ışınlarının ve çevresel faktörlerin neden olduğu cilt hasarını en aza indirdi.

PAZININ DİĞER FAYDALARI: KEMİK SAĞLIĞI VE DAHA FAZLASI

Pazı, yüksek K vitamini içeriğiyle kemik sağlığını destekliyor. K vitamini, kemik mineralizasyonunda önemli bir rol oynar ve osteoporoz riskini azaltır. Ayrıca, pazının içerdiği magnezyum ve potasyum, kalp sağlığını destekleyerek kan basıncını düzenlemeye yardımcı oldu.

Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin raporuna göre, potasyum açısından zengin besinler tüketen bireylerde hipertansiyon riski %15 daha düşük.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: PAZIYI SOFRANIZA NASIL EKLEYEBİLİRSİNİZ?

Beslenme uzmanları, pazının çiğ veya hafif buharda pişirilerek tüketilmesini önerdi.

Dr. Ludlam-Raine, “Pazıyı uzun süre pişirmek, C vitamini kaybına neden olabilir. Salatalarda veya hafif sote edilmiş şekilde tüketmek, besin değerini korur” dedi.

Pazıyı smoothies’lere eklemek, çorbalarda kullanmak veya zeytinyağlı yemeklerde tercih etmek de harika seçenekler.

PAZI, DOĞANIN SAĞLIK HEDİYESİ

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, pazının demir ve C vitamini açısından eşsiz bir sebze olduğunu doğruladı.

Anemiden korunmak, bağışıklığı güçlendirmek ve cildi genç tutmak isteyenler için pazı, doğanın sunduğu bir sağlık deposu.