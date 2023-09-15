Demirkazık Egemen bugün de görevden alınmadı. Demirkazık nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 5 ülkeye yeni büyükelçi atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğine Tanju Bilgiç, Kiev Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Varşova Büyükelçiliğine Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Rauf Alp Denktaş, Rabat Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç, Bujumbura Büyükelçiliğine Alp Işıklı atandı.

EGEMEN BAĞIŞ’IN BUGÜN DE GÖREV YERİ DEĞİŞMEDİ

17-25 Aralık sürecinde Reza Zarrab’dan rüşvet aldığı iddiaları sonrası dönemin Avrupa Birliği Bakanı olan Egemen Bağış görevden alındı. Ancak, 2019 yılında Çekya'ya Prag Büyükelçisi olarak atandı.

5 büyükelçinin görev yeri değişmesine karşın 4 yıldır büyükelçilik görevine devam eden Egemen Bağış, bugün yine görevinde kaldı.

DEMİRKAZIK NEDİR?

Demirkazık, Kutup Yıldızı anlamına gelir. Polaris yıldızı, kuzey yarımkürenin kutup yıldızıdır. Kutup yıldızı, Polaris'in sadece sıradan bir yıldız olmanın ötesinde, bir "belirteç" olduğunu anlamına gelir. Polaris'in "kutup yıldızı" adını alma sebebi, daima kuzey kutbunun bulunduğu yönü belirtmesinden kaynaklanır. Kutup yıldızının sürekli kuzeyi gösterme nedeni, kuzey yarı kürede Dünya'nın dönüş ekseni doğrultusuna çok yakın bir noktada yer almasıdır.

Elbette, Dünya küresel olduğu için, Polaris sadece kuzey yarımkürenin kutup yıldızıdır.

Bunun yanı sıra, kutup yıldızı, sanılanın aksine gökyüzündeki en parlak yıldız da değildir. Hatta oldukça sönük bir yıldızdır ve ışık kirliliği fazla olan büyük şehirlerde neredeyse görünemez.

17 - 25 ARALIK OPERASYONU

Egemen Bağış, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında "rüşvet ve nüfuz ticareti" suçlarını işlediği iddiasıyla" hakkında soruşturma açılan 4 bakan arasında yer aldı ve Avrupa Bakanlığı görevinden alındı. Hakkında ceza soruşturması açılabilmesi için diğer partiler tarafından TBMM'ye fezlekeler sunuldu. Mecliste 5 Mayıs 2014 tarihinde bu amaçla kurulan komisyon 5 Ocak 2015'e kadar çalışmalarını sürdürdü ve bakanların Yüce Divan'a gönderilmemesi yönünde karar aldı.

Komisyonun kararı tavsiye niteliğinde olduğundan, nihai karar için 20 Ocak 2015'te TBMM Genel Kurulu'nda oylama yapıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda 245 kabul oyuna karşılık 255 ret oyuyla Egemen Bağış'ın Yüce Divan'a gönderilmesine dair önerge reddedildi. Oylamada 7 milletvekili çekimser kaldı, 6 boş oy verilirken, 4 milletvekili geçersiz oy kullandı. Bağış’ın ses kayıtlarındaki "Her cuma bir ayet sallıyorum, bakara makara" sözleri hala akıllardaki yerini koruyor.