Demirören Medya'da deprem. Tek tek kapattılar

Medyaspot'a gelen bilgilere göre, bulundukları ülkelerde Hürriyet Gazetesi temsilcisi olarak görev yapan Brüksel temsilcisi Güven Özalp, Atina Temsilcisi Yorgo Kırbaki ve Washington temsilcisi Razi Canikligil ile yollar ayrıldı.

HANDE FIRAT ETKİSİ

Bölge eklerinin de bir bir kapatıldığı Hürriyet Gazetesi'nde, üst yönetimin Ankara ekini de kapatmak istediği, ancak Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın Ankara ekinin kapatılmaması için çaba harcadığı da gelen bilgiler arasında.

7 KİŞİNİN İŞİNE SON VERİLDİ

Kısa bir süre önce de gruba bağlı Posta Gazetesi’nin internet portalından biri haber koordinatörü olmak üzere toplam 7 kişi, Gazete Vatan'ın internet ekibinden 4 kişinin, Fanatik.com.tr'den de 3 kişinin işlerine son verilmişti.