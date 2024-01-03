Demirören'in şirketine kayyum atandı. Krediyi ödemiyordu

Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür'ün haberine göre; Ziraat Bankası'ndan aldığı milyonlarca dolarlık kredi borçlarını ödemeyen Demirörenleri Almanya affetmedi.

Tayfun Demirören’in Berlin’de 2014 yılında kurduğu 'Mikare Real Estate' adlı gayrimenkul şirketi 2020 yılında aldığı 240 milyon euro krediyi ödememesi üzerine mahkemelik oldu.

Mahkeme kredi borçları sebebiyle şirketin geçici iflasına karar verdi.

Ayrıca şirketin mal varlığı yönetimi mahkeme tarafından bir avukata devredildi.

Demirörenler, Berlin’in en lüks gayrimenkul projelerinden birisi olan Upside Berlin’i yapıyordu.

DEMİRÖREN GRUBU AÇIKLAMA YAPTI

Demirören grubu, iflas olayına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklama şu şekilde;

"Tayfun Demirören’e ait Mikare Real Estate, Yönetim Kurulu Üyemiz Tayfun Demirören'in şahsına ait kendi aile şirketi olup, bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan kendisi sorumludur. Demirören Yatırım Holding’in Almanya’da herhangi bir gayrimenkul şirketi ve kredi borcu bulunmamaktadır.

Holdingimiz ve grup şirketlerimiz tüm faaliyetlerine sağlıklı bir mali yapı ve yeni yatırımlar çerçevesinde devam etmektedir.

Son dönemde tarafımıza yönelik, dozu artan ve itibarımızı hedef alan haberlerin maksatlı ve kasıtlı olduğu aşikardır, yerli ve milli duruşumuz tüm saldırılara rağmen devam edecektir. Dezenformasyon içeren her bilgi ile hukuki olarak mücadele edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız."