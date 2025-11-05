Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetmişti. Böylece AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

Avukatları, AİHM'in kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu gerçekleştirmişti.

BAHÇELİ: TAHLİYESİ TÜRKİYE İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLACAKTIR

2’nci açılım sürecinin mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün grup toplantısında Demirtaş’ın tahliye edilmesi için "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" sözleri dikkat çekmişti.

BAKAN YILMAZ TUNÇ: MAHKEME SONUCUNU BEKLEYECEĞİZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur' sözlerinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, parti grup toplantısı öncesi Selahattin Demirtaş'a dair, "Karar kesinleşti. Mahkeme sonucunu bekleyeceğiz" dedi.

ERDOĞAN'DAN FARKLI DEMİRTAŞ YORUMU

47 üyeli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 2021 yılında AİHM kararına rağmen serbest bırakılmayan Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 2021 Kasım ayını sonuna kadar serbest bırakılmaması halinde Türkiye hakkında yasal süreç başlatılacağını duyurmuştu.

Aynı yıl içerisinde Erdoğan, Katar dönüşü Avrupa Konseyi'nin açıklamasına “Avrupa Birliği, Kavala'yla, Demirtaş'la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Olay bu kadar basit. 'Yok' farz ediyoruz. Bizim indimizde bunlar yok hükmündedir.” demişti.

2021 yılında Erdoğan'ın açıklamasının ardından Avrupa Birliği üyeliği müzakereleri askıya alınmasına neden olmuştu.

Kararı tanımıyan Erdoğan Demirtaş'ın tahliye talebine dair, "Bu ülke yargı ülkesi, yargı bu konuda ne derse ona uyarız" şeklinde konuştu.