DEM’li vekili Meclis’te döven Adil Karaismailoğlu’na Saray’dan tebrik

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan Genel Kurul'da DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, kürsüde yaptığı konuşmada “AKP TÜİK eliyle her ay işçinin, memurun, emeklinin cebinden düzenli bir şekilde düzenli bir şekilde çalıyor ama bu cebinden maaşı çalınan işçinin, emekçinin, emeklinin sesi maalesef duyulmuyor. Ben de buradan o cebinden ücreti, maaşı çalınan yurttaşlar adına bağırmak istiyorum: Hırsız var! Hırsız var! Hırsız var! AKP hırsızlık yapıyor, AKP hırsızlık yapıyor, AKP hırsızlık yapıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Bozan'ın sözleri üzerine AKP sıraları ile DEM Parti sıraları arasında gerilim yükselmişti.

AKP milletvekilleri Bozan’ın sözlerine önce “Aynaya bak, terbiyesiz, ahlaksız” diye cevap vermişti.

Bozan ise “Terbiyesiz de sizsiniz, ahlaksız da. Bir defa çıkın buraya, ben ‘hırsızsınız’ diyorum, deyin ki ‘biz hırsız değiliz’. Kendinizi ifade etmekten acizsiniz. O yüzden ağzınız pislik kokuyor o yüzden” şeklinde karşılık vermişti.

ÖNCE YUMRUK, SONRA TEKME

Başkanvekili Bozdağ oturuma ara verdiğinde AKP’li vekiller kürsüye yürümüştü.

Ulaştırma eski Bakanı Adil Karaismailoğlu, DEM’li Ali Bozan’a doğru yürüyerek önce tokat attı, sonra yumruk ve tekme atmıştı.

“OFLU DURUŞUNA, ELLERİNE SAĞLIK”

Eski Bakan Karaismailoğlu’na Saray’dan destek geldi. Olayın ardından mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, “Önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ve AK Parti Trabzon Milletvekili Sayın Adil Karaismailoğlu hemşehrimi terör yuvası DEM’in mensubu Ali Bozan'a hak ettiği muameleyle cevap vermesinden dolayı yürekten kutluyorum. Oflu duruşuna, ellerine sağlık. Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir; tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir” ifadelerini kullandı.