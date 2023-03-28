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  • Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Delikanlı: "Demokratlar ve Millet İttifakı Tek Bir Boş Sandık Bırakmayacak"

Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Delikanlı: "Demokratlar ve Millet İttifakı Tek Bir Boş Sandık Bırakmayacak"

Ankaralı seçmeni sandığa çağıran Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, “Oyların sayılmasından, tutanakların imzalanmasına… Hiçbir aşamayı atlamayalım. Oylarımıza sahip çıkalım. Tek bir oyun bile çalınmasına göz yummayalım. Demokratlar ve Millet İttifakı tek bir boş sandık bırakmayacak” dedi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 12:49
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Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Delikanlı'dan sandık çağrısı

Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Delikanlı: ''Demokratlar ve Millet İttifakı Tek Bir Boş Sandık Bırakmayacak''
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Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, Twitter hesabında; Ankaralı seçmeni sandığa çağırdı. Delikanlı, "Aziz Ankaralılar, iş başa düşecek. Evde oturup ekran başında seçim yayını izleme lüksümüz yok. Hepimiz sandık başında olalım. Oyların sayılmasından, tutanakların imzalanmasına… Hiçbir aşamayı atlamayalım. Oylarımıza sahip çıkalım. Tek bir oyun bile çalınmasına göz yummayalım. Demokratlar ve Millet İttifakı tek bir boş sandık bırakmayacak" dedi.

Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, seçmeni sandığa çağırdı.Sosyal medya mesajında; "Gelin 14 Mayıs'ta; sandıkların başında beraber olalım, zamla zulümle vedalaşalım, zaferi birlikte kutlayalım" diyen Delikanlı, paylaştığı videoda ise şunları söyledi:

"Türkiye ya otoriterliği seçecek ya demokrasiye dönecek. ya baskıya boyun eğecek ya özgürlükler geri gelecek. ya hukuksuzluk ya adalet galibiyetini ilan edecek. Yolsuzlukla şeffaflık, israf ile tasarruf mücadele edecek. Cumhuriyet'in 100. yılında millet deyim yerindeyse bir daha İstiklal Savaşı verecek. O yüzden aziz Ankaralılar, iş başa düşecek. Evde oturup ekran başında seçim yayını izleme lüksümüz yok. Hepimiz sandık başında olalım. Oyların sayılmasından, tutanakların imzalanmasına… Hiçbir aşamayı atlamayalım. Oylarımıza sahip çıkalım. Tek bir oyun bile çalınmasına göz yummayalım. Demokratlar ve Millet İttifakı tek bir boş sandık bırakmayacak.Siz de bizi yalnız bırakmayın, gelin omuz omuza verelim. Çünkü, bu Cumhuriyet bizim, bu memleketin her karışı bizim. Ne haklarımızdan ne bir avuç toprağımızdan vazgeçeriz. Demokrasiyi de ekonomiyi de güzel ülkemizi de yeniden inşa edeceğiz.Liyakatsizliğe, torpile, adrese teslim ballı ihalelere birlikte dur diyeceğiz. Birleşe birleşe büyüyeceğiz. Birleşe birleşe güçleneceğiz. 14 Mayıs'ta Cumhuriyet'in birikimlerini satanları, ekonomiyi batıranları, özgürlükleri hiçe sayanları; demokrasiyi askıya, yargıyı baskı altına alanları, medyayı havuza aktardıkları haram paralarla satın alanları sandığa gömeceğiz. 14 Mayıs'ta 78 yıl sonra tekrar 'Yeter Söz Milletindir' diyeceğiz. Çünkü bizler çılgın Türkleriz."

Kaynak: ANKA

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