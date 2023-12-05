Demokrat Parti’den İYİ Parti’nin kararına sert eleştiri ‘Kendisinin olağanüstü güce sahip olduğunu zannediyor’

Aksoy paylaşımında “Şimdiden söylüyorum, bu konu bugün kapanmadı! İlerleyen tarihlerde İYİ Parti yeniden bu konuyu gündeme getirecek. Ancak CHP'nin bu saatten sonra yapması gereken hür ve müstakil olmaktır!” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy paylaşımına Mavi Karadeniz TV’de yayınlanan Gizem Fidan’ın sunduğu “Kadın Sözü” programından bir bölüm ekledi.

Aksoy programda şunları söyledi “Varsa yoksa İyi Parti yok böyle bir şey. Şimdi bakın Sezgin Hanım çok güzel bir şey söyledi. “Medyanın ilgisi” dedi.

Yine İyi Parti aynı duruma geldi. O medyanın suni ilgisiyle kendini böyle bir olağanüstü bir güce sahip olduğu sanıyor. Oysa şunu unutuyor esasında. Kimse 14 Mayıs’ta İyi Parti’nin yaptığı hatalardan dolayı ödediğimiz bedeli affetmedi unutmadı. Onun altını özellikle çizeyim.

GİK’ten onay vermediler. Şimdi siz sanıyor musunuz ki yani genel başkanın rızası dışında GİK’ten farklı bir karar çıkabilir, mümkün değil. Onu öncelikle onu belirteyim. Yani bu mümkün değil. Yani siyasi partilerde böyle bir şey maalesef siyasi partiler bu hakikaten olmuyor.

Ama ben sadece şunu sormak istiyorum.

İyi Parti ne talep etti de ne alamadı da ret oyu verdi.

Hangi belediyeleri istedi. CHP hangi belediyeler olur vermedi? Olumsuz bir cevap çıkmadı.

Çünkü bakın İyi Parti başından beri altılı masada da dahil bir sürtüşme halinde ittifak masasında ve o sürtüşme sanki bir ev yükseltmek için sonuçta bu kadar CHP için bu kadar problem yarattılar ama gittiler birkaç vekillerini bile. CHP listelerinden koydular.

Kendisini ailesini Sayın Kılıçdaroğlu emanet edeceğiz diyen sayın Meral Akşener, hayatımda yaptığım en büyük hataydı. CHP ile ittifak yapmak 15 vekili almak diyen bir kişi.

Şimdi soru çok basit biliyor musunuz Gizem Hanım yani gerçekten soru çok basit,

İyi Parti CHP'den ne istedi, CHP ne vermedi ve ne vermediği için de niye ittifak onayı çıkmadı.

Mersin’i mi istedi? Örnek diyorum yani İstanbul’da mesela 2 tane 3 tane belediye mi istedi?

CHP bunu vermedi.

Dolayısıyla ben ilerleyen süreçte tekrar bakın bu konu bugün kapanmadığını şimdiden söylüyorum, ileride İyi Parti tekrar bu konuyu açacağını CHP’nin de özellikle artık bu saatten sonra kendisinin de hür ve müstakil olmasını kendi seçmeni adına da çok önemsiyorum.

Çünkü bakın İyi Parti'nin üstüne bu kadar düşmesi esasında İyi Parti'yi de büyütmüyor ama Cumhuriyet Halk Partisi’ne çok itibar kaybettiriyor.

Neden itibar kaybettiriyor biliyor musunuz?

Sanki biz yeterli değiliz algısı yaratıyor. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi sadece yani yerel belediyelerde sadece Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayını vermiyor. Oy yani iyi bir aday çıkarttığınızda yereldeki aritmetik çok farklıdır.”