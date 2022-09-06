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Köprü açılışı sırasında kurdelenin kesilmesiyle birlikte köprü ortadan ikiye ayrıldı. İnşallah bizim müteahhitler yapmamıştır

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yeni yapılan köprünün açılışı sırasında yaşanan trajikomik kaza kameralara yansıdı. Yaşanan kazada ciddi bir yaralanma meydana gelmedi.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 17:00
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 17:01
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde açılışı yapılan köprü kurdelenin kesilmesiyle birlikte yıkıldı

Köprü açılışı sırasında kurdelenin kesilmesiyle birlikte köprü ortadan ikiye ayrıldı. İnşallah bizim müteahhitler yapmamıştır
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Afrika ülkesi olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yetkilerin de katıldığı köprü açılışında trajikomik bir kaza meydana geldi.

Protokol üyelerinin kurdeleyi kestiği anda köprü yıkıldı. Köprünün ortadan ikiye bölündüğü anlar ise kameralara yansıdı.

Nehrin iki kıyısını birbirine bağlayan köprü, ortadan “kırıldı” ve köprünün parçaları nehre doğru çöktü. Köprünün çöktüğü sırada köprü üstünde olan insanlar can havliyle kendilerini karaya doğru attı.

O sırada köprünün üstünde olmayanlar ise düşme tehlikesi geçiren insanların düşmesini engellemek için yardıma koştu.

Köprünün yüksekliği fazla olmadığı için kazada kimse ciddi şekilde yaralanmadı.

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