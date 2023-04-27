Demokratik Kongo'da 60 ceset bulundu

Editör: Osmancan Erok

VOA'da yer alan habere göre, Bwito bölgesi valisinin yardımcısı Isaac Kibira, Rutshuru bölgesindeki Kashali ve Kazaroho köylerinden sakinlerin birkaç gün içinde M23 grubundan isyancılar tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Yerel basına konuşan Kibira, "Vatandaşlarımızın M23 tarafından nasıl katledildiğini gördüğümüz için üzgünüz. Sinekliklerle bağlanmış 60'tan fazla ceset bulduk'' dedi.

Büyük ölçüde Kongolu etnik Tutsilerden oluşan M23 asi grubu, savaşçılarının Ruanda sınırındaki doğu Kongo'nun en büyük şehri Goma'yı ele geçirmesiyle 10 yıl önce öne çıkmıştı.

M23 savaşçıları siviller ve insan hakları grupları tarafından sivilleri öldürmek ve insanları kaçırmakla suçlanıyor. Bu ayın başlarında grup, ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak ele geçirdiği toprakların çoğundan geri çekildiğini açıklamış a ncak bölge sakinleri hala orada olduklarını söylemişti.

Bölgede 120'den fazla silahlı grup, çoğunlukla arazi ve değerli madenlerin bulunduğu yerlerin kontrolü için savaşırken, bazı gruplar ise topluluklarını korumaya çalışıyor.