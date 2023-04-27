Demokratik Kongo'da 60 ceset bulundu

Yetkililer yaptığı açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletindeki birden fazla köyde en az 60 ceset bulunduğunu söyledi.

Demokratik Kongo'da 60 ceset bulundu

Editör: Osmancan Erok

VOA'da yer alan habere göre, Bwito bölgesi valisinin yardımcısı Isaac Kibira, Rutshuru bölgesindeki Kashali ve Kazaroho köylerinden sakinlerin birkaç gün içinde M23 grubundan isyancılar tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Yerel basına konuşan Kibira, "Vatandaşlarımızın M23 tarafından nasıl katledildiğini gördüğümüz için üzgünüz. Sinekliklerle bağlanmış 60'tan fazla ceset bulduk'' dedi.

Büyük ölçüde Kongolu etnik Tutsilerden oluşan M23 asi grubu, savaşçılarının Ruanda sınırındaki doğu Kongo'nun en büyük şehri Goma'yı ele geçirmesiyle 10 yıl önce öne çıkmıştı.

M23 savaşçıları siviller ve insan hakları grupları tarafından sivilleri öldürmek ve insanları kaçırmakla suçlanıyor. Bu ayın başlarında grup, ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak ele geçirdiği toprakların çoğundan geri çekildiğini açıklamış ancak bölge sakinleri hala orada olduklarını söylemişti.

Bölgede 120'den fazla silahlı grup, çoğunlukla arazi ve değerli madenlerin bulunduğu yerlerin kontrolü için savaşırken, bazı gruplar ise topluluklarını korumaya çalışıyor.

Öne Çıkanlar
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Son Haberler
Uzmanı açıkladı. Baharda uykusuzluk problemine karşı kesin çözüm Sağlık
Uzmanı açıkladı. Baharda uykusuzluk problemine karşı kesin çözüm
2023 MSÜ sınav sonuçları açıklandı Güncel
2023 MSÜ sınav sonuçları açıklandı
Derbiye Abdulkadir Bitigen Spor
Derbiye Abdulkadir Bitigen
Kenan İmirzalıoğlu açıkladı. “Yakında ailece ekrandayız” Magazin
Kenan İmirzalıoğlu açıkladı. “Yakında ailece ekrandayız”
15 kişi birbirine girdi Güncel
15 kişi birbirine girdi
Milli cimnastikçi Göksu'dan veda kararı Spor
Milli cimnastikçi Göksu'dan veda kararı
Kahramanmaraş’ta deprem Güncel
Kahramanmaraş’ta deprem