Cappadocia Ultra-Trail 8. kez yine büyük heyecana sahne olacak

Olağanüstü doğal güzellikleri ve emsalsiz tarihi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya’yı bir uçtan öbür uca yüksek platolar ve vadilerden koşarak geçen uzun mesafe patika koşusu olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail®, bu yıl 65 ülkeden yaklaşık 3.000 sporcuya ev sahipliği yapacak. Katılımcıların yüzde 55’i, yabancı koşuculardan oluşacak.

Deneyimli ekibi ile turizm ve sportif organizasyonlarda dünya çapında pek çok ilke imza atan Argeus Travel & Events tarafından Türkiye’deki en geniş katılımlı patika koşusu olarak 2014 yılından bu yana düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail®, bu yıl da patika koşularının dünya markası Salomon’un isim sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Canon, Corendon, Diana Travel, markaları bu yıl da Salomon Cappadocia Ultra-Trail®’e co-sponsor olarak destek olurken, akıllı saat markası Garmin, ilk kez co-sponsorlar arasında yer alacak. Züber, PT Academy, Salcano, View Sonic, Dinler Grup ve Elai Cappadocia markaları da Salomon Cappadocia Ultra Trail®’e sponsorluk desteği verecek. Etkinliğin sosyal sorumluluk ortaklığını geçtiğimiz yıl olduğu gibi Adım Adım üstlenecek.

DEV ORGANİZASYONA BÜYÜK DESTEK

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu ile T.C. Kültür Bakanlığı-Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı güçlü destekleri ile Salomon Cappadocia Ultra-Trail®’in yanında yer alacak.

Patika koşusunun dünyaca ünlü şampiyon atletlerinin her yıl ülkemize ve Kapadokya’ya gelmesini sağlayan organizasyon, 2022 yılında da elit atletlere ev sahipliği yapacak

Dünyada ve Türkiye’de patika koşuları arasında üst düzey yarış deneyimi ile fark yaratan Salomon Cappadocia Ultra-Trail®, üç farklı parkuru ve yepyeni takım oyunları ile Kapadokya’nın eşsiz doğasında, tarihin içinde koşmanın heyecanını yaşatacak. Bütün güzelliği ile Kapadokya'yı koşmak için yüksek platolar ve vadilerden geçen eşsiz bir Ultra-Trail® yarışı olan 119 km’lik Salomon Cappadocia Ultra-Trail®-CUT 119, bir kez daha organizasyonun ana yarışı olacak. Katılımcılar, doğal hisarları, peribacaları ile dolu vadileri ve araziye hakim yüksek tepeleri ile Kapadokya'nın kalbini görme fırsatı sunan 63 km’lik Salomon Cappadocia Medium Trail-CMT 63 etabını koşacak. Atletler ayrıca, Ortahisar ve Göreme'den geçerek Göreme Milli Parkı'nın en güzel vadilerini keşfetme imkânı sunan 38 km’lik Salomon Cappadocia Short Trail-CST 38 ile Kapadokya’nın benzersiz manzaraları eşliğinde tutkularının peşinden koşacak. Koşu severler ve Salomon Cappadocia Ultra-Trail®’e katılan yakınlarını takip etmek isteyen izleyiciler, Salomon Cappadocia Ultra-Trail® canlı yayınını youtube kanalından izlenebilecek.

İYİLİK PEŞİNDE KOŞACAKLAR

Salomon Cappadocia Ultra-Trail®, bu yıl ilklere imza atacak: Koşu takımıyla bayrak yarışı, sağlık çalışanlarına ve iyilik peşinde koşanlara indirim olanağı…

Geçtiğimiz yıl 38 ve 63 km’lik parkurlarda bayrak yarışı formatında yapılan takım yarışı Cappadocia Team Games, bu yıl üç parkur için de uygulanacak. Cappadocia Team Games CUT 119, 2 kişilik takım olarak; Cappadocia Team Games CMT 63, minimum 2'si kadın 6 kişilik takım olarak; Cappadocia Team Games CST 38 ise minimum 1'i kadın 3 kişilik takım olarak koşulacak.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail® parkurlarında koşan tüm sağlık çalışanlarına yüzde 50 indirimli kayıt imkânı sunulurken, Adım Adım ile iyilik peşinde koşanlara Salomon Cappadocia Ultra-Trail® kayıtlarında yüzde 10 indirim yapılacak.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail®, 2022 yılında da Adım Adım iş birliğinde STK’lar için bağış toplanmasını sağlayacak

Katılımcılara sunduğu benzersiz yarış deneyimiyle uluslararası ultra-trail (patika koşusu) dünyasında çok saygın bir yere sahip olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail®, 2021 yılında Adım Adım iş birliği ile STK’ların toplumsal değer yaratan projeleri için 190.697 TL tutarında kaynak yaratılmasını sağladı.

Kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla kurulan Adım Adım ile 2021 yılında ilk kez iş birliği yapan Salomon Cappadocia Ultra-Trail®’in bu başarısında, 90 gönüllü koşucu ve 1.165 bağışçının katkıları ile 62 canlının hayatının iyileşmesine yönelik adımlar atılmış oldu. Salomon Cappadocia Ultra-Trail® için oluşturulan bağış kampanyalarında en çok destek alan 5 STK; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, AKUT, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği, Türk Eğitim Derneği, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı oldu. Adım Adım ile hayata geçirdiği iş birliğiyle fark yaratan Salomon Cappadocia Ultra-Trail®, böylece pek çok spor organizasyonu için örnek oluşturdu.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail® ayrıca kayıt gelirlerini Türkiye Atletizm Vakfı’nın “Genç Atletlere Destek Programı”na bağışlayarak Türk atletizminin geleceğine destek oluyor.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail®, 2022 yılında da Adım Adım ile birlikte STK’ların toplumsal değer yaratan projeleri için kaynak üretmeye devam edecek. Salomon Cappadocia Ultra-Trail® 2022’nin, Adım Adım ile oluşturulacak STK proje ve kampanyaları https://ipk.adimadim.org/etkinlikler sayfasından takip edilebilecek.

SPOR TURİZMİNE DEV DESTEK

Salomon Cappadocia Ultra-Trail® koşucularının neredeyse tamamı Kapadokya bölgesi dışından geliyor ve bir hafta süresince çok yoğun bir turizm hareketliliği sağlıyor. Kapadokya’da konaklamadan yeme-içme sektörüne, balon şirketlerinden bölge esnafına heyecanla beklenen organizasyon, Ürgüp ve çevre bölgeler için yaklaşık 25 milyon TL’lik ekonomik katkı üretecek.

EXPO alanı, açılış yemeği ve yan etkinlikler festival coşkusu yaşatacak

Ürgüp merkezinde kurulan Salomon Cappadocia Ultra-Trail® EXPO alanı, 13 Ekim Perşembe gününden 16 Ekim Pazar gününe kadar organizasyonun buluşma noktası ve yarışın merkezi olarak dört gün boyunca 24 saat yaşayacak. EXPO alanı koşuculara dinlenme, masaj, alışveriş imkânı sağlarken yan etkinliklerle yerel ilgiyi de canlı tutacak. 14 Ekim akşamı 3.000 koşucu, medya ve davetliler, Ürgüp’te Peri Bacaları eşliğinde açılış yemeğinde buluşacak.

Heyecanın başladığı hedeflerin gerçekleştiği nokta: Start ve Finiş

Koşu heyecanının zirve yaptığı iki nokta olan Start ve Finiş, Ürgüp’ün en işlek yerinde gün boyu katılımcıları ağırlayacak. CUT, CMT ve Team CUT ve CMT yarışları için günün ilk ışıklarıyla başlayan start heyecanı CST ve Team CST startları ile devam edecek, Salomon Cappadocia Ultra-Trail® koşularını tamamlama hayalini gerçekleştiren koşucuların finişe ulaşmasıyla hareketlenecek.

Kapadokya Çocuk Koşusu: Dünya Şampiyonları ile koşu deneyimi

Organizasyonu taçlarından son gün etkinliği, ödül töreni öncesinde yapılacak. Kapadokya Çocuk Koşusu’nda, çocuklar dünya şampiyonları ile koşu deneyimi yaşatacak. 16 Ekim Pazar sabahı yapılacak Kapadokya Çocuk Koşusu’na, Kapadokya bölgesinde yer alan ilköğretim öğrencileri katılacak. Minik sporcular, kendileri için tasarlanmış özel tişörtlerle koşacak.

24 saat süren yarışta, 400’ün üzerinde görevli ve gönüllü görev alıyor

Yarışların 24 saat gibi uzun bir zaman diliminde, gece-gündüz ve kimi zaman zorlu hava koşullarında yapılması nedeniyle büyük bir operasyon gerektiren organizasyonda 400’ün üzerinde görevli ve gönüllü yer alacak.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail®, peri bacalarının arasında ve Kapadokya’nın büyülü atmosferinde yine eşsiz bir yarış deneyimi yaşatacak.