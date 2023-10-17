Deneyimli muhabir Kanal D’den ayrıldı NTV ile anlaştı

Son olarak Demirören Medya Grubu bünyesinde bulunan Kanal D televizyonunda görev alan Mustafa Berber, NTV’ye transfer oldu.

Deneyimli muhabir Kanal D’den ayrıldı NTV ile anlaştı

Medyaradar'da yer alan habere göre, bugüne kadar birçok özel habere imza atan deneyimli isim Mustafa Berber, NTV’ye transfer oldu.

Doğal afetler ve askeri operasyonları da yakından takip eden Berber 2022 yılından bugüne kadar da yine Demirören Medya Grubu bünyesinde bulunan Kanal D televizyonunda görev yapıyordu.

MUSTAFA BERBER KİMDİR?

2011 yılından itibaren prodüksiyon şirketlerinde kamera asistanlığı ve yönetmen yardımcılığı yapan Mustafa Berber, 2012-2013 yıllarında Anadolu Ajansı görüntülü servisinde asistan kameramanlık yaptı.

2013 yılı mart ayında Fox TV Ankara temsilciliğinde yaklaşık 18 ay stajyer muhabirlik yapan Mustafa Berber 2014 yılı kasım ayında Beyaz TV Ankara ofisinde muhabir olarak göreve başladı.

2015 yılı ocak ayında TRT Haberler servisine transfer olan Berber, burada imza attığı özel haberlerin yanı sıra Suriye'de gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytindalı harekatlarını bölgede görev aldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki yargılamalarını da başladığı günden itibaren takip eden Mustafa Berber 2018 yılında CNN Türk Ankara temsilciliğine transfer oldu.

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