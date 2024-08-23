Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal Berat Albayrak’ı öve öve bitiremedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal Berat Albayrak’ı öve öve bitiremedi

CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’a övgülerde bulundu.

Son yıllarda iktidara yakın açıklamalarıyla dikkat çeken Aslı Baykal, bu kez Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Albayrak’ı savundu.

Baykal, paylaşımında Albayrak’ın Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkıda bulunduğunu belirterek, “Berat Albayrak, 2017’de sondaj gemisi alarak derin deniz sondajında dışa bağımlılığı kaldırdı ve ülkemizin kaynakları ile doğal gaz arama çalışmalarını başlattı” ifadelerini kullandı.

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Aslı Baykal, Berat Albayrak’a yönelik övgülerine şu sözlerle devam etti:

“Doğal gaz rezervi bulundu dendiği zaman dalga geçildi, seçim çalışması dendi. Günümüzde doğal gaz sondaj gemileri ve sismik araştırma gemileri ile günlük 6 milyon metreküp doğal gaz üretiliyor ve doğal gazda dışa bağımlılık kalkıyor. Vizyon sahibi insanlar ancak ülkemizi ileri götürebilir, saldırılara uğradıkları zaman onlara sahip çıkmak sanıyorum hepimizin görevi.”

ASLI BAYKAL KİMDİR?

Aslı Baykal, 1965 yılında ABD’de doğdu. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızıdır. Tıp Fakültesi mezunu olan Baykal, Ankara Numune Hastanesi’nde görev aldıktan sonra biyokimya alanında yüksek lisans yaptı. Erken yaşta doçent olan Aslı Baykal, halen Akdeniz Üniversitesi’nde biyokimya profesörü olarak görev yapıyor.

Son yıllarda iktidara yakın açıklamalarıyla dikkat çeken Aslı Baykal, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. İleri seviyede İngilizce ve Almanca bilen Baykal, birçok bilimsel dergide makaleler yayımladı.

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