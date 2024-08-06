Deniz bütün pisliğini kustu. 2 kilometrelik sahile kimse adım atamıyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Babalı Sahili, doğal güzellikleriyle bilinen Karadeniz kıyılarından biri olmasına rağmen, sahilde biriken çöpler nedeniyle adeta bir atık yığınına dönüşmüş durumda.

Özellikle denizden gelen atıkların sahili kaplaması, bu bölgenin kaderine terk edildiğini gösteriyor.

Babalı Sahili'nin dalgalı denizi ve ulaşım zorluğu, tatilcilerin bu bölgeyi tercih etmemesinin ana nedenlerinden biri. Bu nedenle, sahilin daha az ziyaret edilen kısımları bakımsız kalıyor.

Denizden gelen atıklar, kıyıya vurduktan sonra temizlenmediği için birikerek büyük bir çevre sorunu oluşturuyor. Pet şişeler, cam şişeler, plastik ambalajlar, kırılmış ev eşyaları gibi çeşitli atıklar sahilin bu kısmını adeta bir çöplüğe dönüştürmüş durumda.

Babalı Sahili, Kocaeli'nin doğal güzelliklerinden biri olmasına rağmen, ihmal ve kirlilik nedeniyle cazibesini yitirmiş durumda. Bu durumun düzeltilmesi için acil çevre temizliği ve koruma önlemlerinin alınması gerekiyor.

Sahil temizliği sadece yerel yönetimlerin değil, aynı zamanda bölge halkının ve ziyaretçilerin de sorumluluğunda olmalı. Daha sürdürülebilir bir çevre için deniz kirliliğine karşı bilinçli ve ortak bir mücadele şart.