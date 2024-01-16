Doğu Akdeniz'de Deniz Kuvvetleri boy gösterdi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Doğu Akdeniz'de dev gösterisi...

Planlı Tatbikatlardan olan Denizkurdu 1/2024 Doğu Akdeniz'de gerçekleştirildi. Fırkateynler, denizaltılar, Hücum botlar geçiş töreni öncesi görevlerini yerine getirdi

Helikopterler, hedefleri vurdu. Fırkateynlerde atılan mühimmat belirlenen hedelere tam isabet sağladı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından tatbikatın görüntüleri yayınlandı.

Uçaklardan atılan roketlerle hedefler atış altına alındı.

Leventler de belirlenen hedefleri ele geçirmek için çıkarmalara katıldı

Denizkurdu 1/2024 Tatbikatı Basın Günü, 24 Ülkeden 28 Askerî Ataşe ve ulusal basının geniş katılımı ile Doğu Akdeniz’de bu görüntülerle gerçekleştirildi.