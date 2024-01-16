Doğu Akdeniz'de Deniz Kuvvetleri boy gösterdi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Osmancan Erok
Doğu Akdeniz'de Deniz Kuvvetleri boy gösterdi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planlı tatbikatlarından Deniz Kurdu1/2024 Doğu Akdeniz'de gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı tatbikatın görüntülerini yayınladı. İşte o görüntüler.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Doğu Akdeniz'de dev gösterisi...

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Planlı Tatbikatlardan olan Denizkurdu 1/2024 Doğu Akdeniz'de gerçekleştirildi. Fırkateynler, denizaltılar, Hücum botlar geçiş töreni öncesi görevlerini yerine getirdi

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Helikopterler, hedefleri vurdu. Fırkateynlerde atılan mühimmat belirlenen hedelere tam isabet sağladı

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından tatbikatın görüntüleri yayınlandı.

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Uçaklardan atılan roketlerle hedefler atış altına alındı.

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Leventler de belirlenen hedefleri ele geçirmek için çıkarmalara katıldı

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Denizkurdu 1/2024 Tatbikatı Basın Günü, 24 Ülkeden 28 Askerî Ataşe ve ulusal basının geniş katılımı ile Doğu Akdeniz’de bu görüntülerle gerçekleştirildi.

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