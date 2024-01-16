Seçil Erzan mahkemesinde herkesin maskesi düştü. 'Bagajı açınca dolarları kapıştılar'

Fatih Terim fonu vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 21 kişiyi, 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddiasıyla hakkında 252 yıla kadar hapis istenen Seçil Erzan'ın yargılanmasına dün tekrar devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük katıldı. Tutuksuz sanıkların arasında ise Nazlı Can, Asiye Öztürk ve Atilla Yörük katıldı.

Müştekilerden Mert Zeydanlı, Nurettin Gözaçan ve Nuray Şengüler, tanık olarak dinlenirken Candaş Gürol, Semih Kaya, Tanın Yılmaz, Merve Yılmaz ve çok sayıda avukat geldi.

“BAGAJ AÇILDIĞINDA PARAYI KAPIŞILIYORLARDI”

HTS kayıtları ile MASAK raporu ve banka hareketlerinin incelenmesini talep eden Erzan, “Kiminin Seçil ablasıydım, kiminin arkadaşı, kiminin ortağıydım. O paraları bankacı olduğum için bana verdiler. Bagaj açıldığında para kapışılıyordu” ifadeleri dikkat çekti.

“HTS KAYITLARINA KADAR TÜM DETAYLARININ ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUM”

Duruşmada ilk olarak Semih Kaya'ın dinlenmesi bekleniyordu ancak Erzan'ın konuşma talep etmesi üzerine Kaya dışarı alındı. Söz alan Erzan, fazla para verdiğini iddia ettiği Süleyman Aslan, Ayhan Akman, Semih Kaya, Ali Yörük, Metin Taş ve bunlar dışında savcılığa sunduğu birçok ismin araştırılmasını istediğini belirtti.

Erzan, "Fazla aldığım kişilerle ilgili MASAK raporları, hesaplara nakit yatan, nakit çeken olacak şekilde teknik raporların, HTS kayıtlarına kadar tüm detaylarının araştırılması için sizden yardım istiyorum. Nazlı Can'ın etrafındaki kişiler, Semih Kaya ve Fırat Özdemir hepsi araştırılsın. Çünkü ben söylediklerimi ispatlayamıyorum. Devlet bunları bulsun ortaya çıkarsın" dedi.

'AKIL TUTULMASI YAŞIYORDUM'

Erzan, aralık ayından sonra akıl tutulması yaşadığını ve yalan söylemeye başladığını söyleyerek dinleyenleri şaşırttı.

Erzan, "Florya'da çalıştığım dönemde kiminin Seçil ablasıydım, kiminin arkadaşı, kiminin ortağıydım. O paraları bu insanlar bana banka müdürü olduğum için verdiler. Bu paralar bana özel ilişkilerimden dolayı verilmedi. Yalan söyledim, bedelini ödüyorum. Aralık ayından sonraki konuşmalarıma bakıyorum, hiçbir iradem yokmuş. Fon, limit, sistem, gizli fon... Yalan attım. Bagaj açıldığında para kapışılıyordu. Benim canımın kıymeti yok. Annemi de geride bıraktım. Bunların bedelini ödüyorum. Her şey ortaya çıksın. Bankanın bunu fark etme durumu vardı. Teftiş yapılsaydı Bülent Çeviker, Emre Çolak bankaya gelmeyecekti. Herkes gerçeği söylesin, gerçek ortaya çıksın." Dedi.

“ÇOK KORKUYORDUM VE İNSANLARA PARA YETİŞTİRMEM LAZIMDI”

Erzan sözlerine şöyle sürdürdü:

"Çok korkuyordum ve insanlara para yetiştirmem gerekiyordu. Herkes bir şey diyor, 'paralar yurtdışına mı gitti, paralar nereye gitti... Trabzonlu bir kadın olsaydım, bunları yaşamazdım. Arkamda korumalarım da yok. 8 Nisan'da darp edildim. Her şey birbirine girince ve iş çığırından çıkmaya başladı. Emre Belözoğlu'nun parası 10 kişiye dağıtıldı. Evet mağdur olanlar var. Tek tek ortaya çıkmasını istiyorum."

'AKMAN'IN HESAPLARINA BAKIN'

Müştekilerden Merve Yılmaz'ın yüzünde sigara söndürmeye kalktığını öne süren Seçil Erzan, "Telefonlar susmuyordu. Arda Turan sabahın beşinde arıyordu. Gecenin 1'inde Ayhan Akman arıyordu. Ayhan Akman'ın hesaplarına bakın" dedi.

Duruşmanın bir sonraki celsesinin 8 Mart 2024'e ertelenmesine karar verildi.