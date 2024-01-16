Destici'nin Erdoğan'ı yerden yere vurup FETÖ'yü övdüğü sözler ortaya çıktı

Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’e övgü dolu sözleri ortaya çıktı.

Öte yandan videoda Destici’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da eleştirdiği duyuluyor.

Destici’nin açıklamaları tekrar viral oldu. Destici açıklamasında “Net olarak şunu da söyleyeyim tabi ki ben Hizmet hareketini bir terör örgütü olarak görmüyorum. Bunu daha önce de söyledim hele ki silahlı terör örgütü. O zaman ortada silahların olması lazım, örgüt üyelerinin olması lazım, militanların olması lazım” ifadelerini kullandı.

DESTİCİ GÜNDEMDE

Öte yandan Destici Cumhur ittifakı hariç muhalefet partilerinin logolarını paylaşarak bütün partileri PKK ile ilişkilendirmişti.

Destici “Terörün, başta siyasi uzantıları olmak üzere bütün unsurlarıyla mücadele edilmelidir” demişti.

Sosyal medya kullanıcıları ise Destici'nin HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile fotoğraflarını paylaşarak tepki göstermişti.

Ayrıca Destici, 2012 yılında yaptığı bir paylaşım nedeniyle tepkilerin odağına oturmuştu.Destici gelen tepkiler sonrası sildiği paylaşımını yalanladı.

Özerklik istediği paylaşımının ‘sahte’ olduğunu savunan Destici, “Bu çamur bize yapışmaz, Bu iftira biz de tutmaz” dedi.