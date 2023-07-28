Deniz otobüsünün içi yolcuların çığlıklarıyla inledi. Deniz depremine yakalandılar. Fırtınada deniz suları içeriye girdi

DHA'nın haberine göre, Avşa Adası'ndan dün saat 15.00'te Avcılar İDO İskelesi'ne hareket eden deniz otobüsü, Marmara Denizi'nin ortasında fırtınaya yakalandı. Kaptanların deniz kaçağı ya da deniz depremi diye adlandırdığı olayda dalgalar deniz otobüsünün içine doldu.

Yolcuların çığlık sesleri birbirine karışırken, bazı yolcular baygınlık geçirdi. Bazı yolcular da koltuklarından içerek yerlerde oturmaya başladı. Çocuklar gözyaşı dökerek korkudan hüngür hüngür ağladı.

ZORLU YOLCULUK YAPTILAR

Gemi kaptanı yolculara 4 kez sakin olmaları yolunda anons yapmak zorunda kaldı. Marmara Adası'na yanaşarak yolculuğuna devam eden kaptanın uyarıları etkili olmadı. Sürekli bulantı ile karşılaşan yolculardan 6'sı fenalaşırken, kaptan 1 saatlik rötar ardından deniz otobüsünü Avcılar'a ulaştırmayı başardı.

Kaptan, son anonsunda 15 yıldan bu yana seferde olduğunu ilk kez böylesi bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Benzer durum Avşa Adası-Yenikapı seferinde de yaşandı. Aynı saatlerde Yenikapı'ya hareket eden deniz otobüsünün yolcuları da korku dolu yolculuk geçirirken, yüksek sesle dua edenler görüldü.

BİR YOLCU DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Saat 15.00'da Avşa Adası'ndan yola çıktıklarını belirten yolcu başlarından geçen korkunç olayı anlattı. Önce Marmara Adası'na uğradıklarını belirten yolcu "Avcılara doğru yola çıktık. 15 dakika sonra yağmur sonra fırtına başladı. 45 dakika kadar bu fırtına sürdü. Kaptan bir açıklama yaptı. Bize 'Denizde bir kaçak oluşuyor. Tabiri caizse deniz depremi dedikleri bir şeymiş" dedi.

"45 dakika sürdü bu dalgalanma" diyen aynı yolcu "Ayılanlar oldu, bayılanlar oldu kriz geçirenler oldu. Herkes kustu. Çocuklar bağırdı 45 dakikadan sonra yavaş yavaş Marmara Ereğlisi'ne yanaşarak kıyıdan kıya Avcılara geldik. 3 saat sürecek yolculuk 4 saat sürdü. Bu hengame bittikten sonra kaptan açıklama yaptı. '15 yıldır bu işi yapıyoruz ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Bu aniden patlayan bir durum. Denizcilik tabiriyle kaçak dediğimiz bir durum. Biz de böyle bir şey beklemiyorduk. Sürpriz oldu' dedi. Millet perişan oldu" diye konuştu.