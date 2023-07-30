Yolcu otobüsünün traktöre çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Eskişehir'de yolcu otobüsünün traktöre arkadan çarpması sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Yolcu otobüsünün traktöre çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunun Eskişehir yönünde seyreden Duran D. idaresindeki 03 VZ 606 plakalı yolcu otobüsü, Taşlık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Yusuf P. idaresindeki 26 TZ 375 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle traktör yol kenarına devrildi. Kazada traktörde bulunan 4 kişi ile otobüsteki 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Traktördeki yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Antalya-Bursa seferini yapan ve içinde 36 yolcusu bulunan otobüsteki diğer yolcular ise servis aracı ile Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne gönderildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı. İtfaiye ekiplerinin yoldaki temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.

Otobüs sürücüsü Duran D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaza üzerine bölgeye gelen Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, gazetecilere, kazanın yolcu otobüsünün bir çiftçiye ait olan traktöre arkadan çarpması sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Olay yerine ulaştıklarında kazanın büyük olduğunu gördüklerini ifade eden Tepe, "Özellikle otobüsteki yolcularımızın korkularından kazanın büyüklüğü anlaşıldı. Traktörün de yolun yan tarafına devrildiğini gördük ve çok üzgünüz. Şu ana kadar bir can kaybı haberi yok. Ağır yaralı olduğunu düşündüğümüz hemşehrilerimiz var. İnşallah yaralanma olayı daha düşük seviyededir. Can kaybı haberi olmadan bu kazayı atlatmış oluruz." diye konuştu.

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Otobüsteki yolculardan Aytaç Öztürk ise otobüsün hızlı seyrettiğini ve kaza sonrası yolcuların panik yaşadığını kaydetti.

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