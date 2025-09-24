Deniz Seki 5 yıllık sevgilisi İrfan Özçelik’ten ayrıldı: İlk sözleri şaşırttı!

Düzenleme: Kaynak: Posta Gazetesi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sahne performansları ve özel hayatıyla sürekli gündemde. Beş yıldır İrfan Özçelik ile aşk yaşayan Seki, ayrılık haberiyle hayranlarını şaşırttı. Seki, “Sebebini bilmiyorum” diyerek merak uyandırdı.

Deniz Seki, konserleri ve çarpıcı açıklamalarıyla magazin dünyasında adından söz ettiriyor. İrfan Özçelik ile beş yıllık ilişkisi, mutlulukla doluyken ani bir ayrılıkla sarsıldı.

DOLANDIRICILARIN HEDEFİNDE

Geçtiğimiz günlerde Seki’nin başına talihsiz bir olay geldi. Dolandırıcılar, sosyal medya hesabını mercek altına aldı ve WhatsApp üzerinden yakın çevresine ulaşarak para talep etti.

DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİ

Şüpheliler, Deniz Seki’nin Instagram hesabındaki takipçilere WhatsApp üzerinden ulaşarak ünlü şarkıcı gibi davranmaya çalıştı.

İddialara göre dolandırıcılar, çeşitli bahanelerle Seki’nin çevresinden para istedi. Günaydın’ın haberine göre, Seki’nin aksesuar danışmanı R.G., durumu fark ederek şarkıcıyı uyardı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Olayın ardından Deniz Seki, savcılığa başvurarak kimliğinin hukuka aykırı şekilde kullanıldığını belirtti. Savcılık, dolandırıcılık girişimiyle ilgili derhal soruşturma başlattı.

AŞKTA DARGIN BARIŞIK GÜNLER

Deniz Seki’nin İrfan Özçelik ile ilişkisi yıllardır inişli çıkışlı devam ediyordu. Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle yeni yaşını kutlayan Seki, ani ayrılık kararını duyurdu.

AYRILIK AÇIKLAMASI

Deniz Seki, 2. Sayfa’ya yaptığı açıklamada ayrılığı doğruladı. İlişkisi hakkında, “Uzun yıllardır beraber yürüdüğüm yol arkadaşım vardı. Bir süredir görüşmüyoruz, sebebi nedir bilmiyorum. Henüz oturup konuşmadık. O beni merak etsin” dedi.

