Ünlü şarkıcı Deniz Seki’den kötü haber: Bodrum tatili hastalıkla bitti!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, yazın son günlerini Bodrum’da geçirdikten sonra rahatsızlandı. Hayranları, sağlık durumu için sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları yolladı. Seki’nin yanında olan 10 arkadaşının da aynı hastalığa yakalandığı iddiası gündemde.

Yazın son günlerini Bodrum’un muhteşem denizi ve güneşiyle geçiren ünlü şarkıcı Deniz Seki, tatil sonrası beklenmedik bir sağlık sorunuyla karşılaştı.

Şarkıcının koronavirüse yakalandığı ve yaklaşık bir haftadır evinde dinlendiği öğrenildi. Doktorunun önerdiği ilaçları düzenli kullanarak iyileşmeye çalışan Seki, sevenlerini endişelendirdi.

Bodrum tatilinde şarkıcının yanında bulunan 10 arkadaşının da aynı hastalığa yakalandığı iddiası konuşuluyor.

Deniz Seki’nin hayranları, sosyal medyada sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletirken, bazı takipçileri tatildeki neşeli anlarını yansıtan paylaşımlarına yorum ve beğeniyle destek verdi.

Şarkıcı Deniz Seki, iki ayda 15 kilo vererek formuna kavuşmuştu. Geçtiğimiz aylarda 55 yaşına giren sanatçı, yaz boyunca bolca tatil yaptı, denize girdi.

Hatta Deniz’e denizde ilham geldi! Bir yandan güneşlenirken, bir yandan kâğıt kalemi eline alıp teknede yeni bir şarkı yazdı.

DENİZ SEKİ KİMDİR?

Deniz Seki, 1 Temmuz 1970’te İstanbul’da doğan Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncudur. Müzik kariyerine 1990’larda başlayan Seki, pop müzik alanında tanındı.

İlk albümü Hiç Kimse Değilim’i 1997’de çıkardı ve “Anlattım” şarkısıyla dikkat çekti. Ardından Şeffaf (1999), Aşkların En Güzeli (2001), Masal (2005) gibi albümlerle başarıyı sürdürdü.

Söz yazarlığı ve besteciliğiyle de öne çıkan Seki, duygusal şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Kariyerinde Söz (2011), İz (2014) ve Uzun Hikaye (2018) gibi albümlerle müzik dünyasında yerini korudu.

Ayrıca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde oyunculuk yaptı. Seki, özel hayatı ve magazin dünyasındaki olaylarla da sıkça gündeme geldi.

55 yaşında olan sanatçı, 2025’te Bodrum tatili sonrası korona virüse yakalandığı haberleriyle konuşuldu.

Sosyal medyada aktif olan Seki, hayranlarıyla sık sık iletişim halindedir.

