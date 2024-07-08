Deniz sezonu açıldı deniz altında evlenme teklifleri arttı

İzmir'den kız arkadaşlarıyla birlikte Fethiye'ye tatile gelen esnaf İlker Kaba ve işletmeci Mehmet Şahin, su altında evlilik teklifi yapmak için ilçede dalış okulu işleten Önder Diktaş’a başvurdu. Tekneyle Dalyan Koyu'na açılan çiftler, dalış kıyafetlerini giyerek eğitmenler eşliğinde dalışa başladılar.

İlker Kaba ve Mehmet Şahin, denizin derinliklerinde romantik bir sürpriz hazırlayarak kız arkadaşları Kübra Kurt ve Nazlı Basakbaskın'a evlilik teklifinde bulundular. Su altında “Benimle Evlenir Misin?” pankartlarını ve yüzükleri gören Kübra Kurt ve Nazlı Basakbaskın, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu özel anlar, hem çiftler hem de izleyenler için unutulmaz bir hatıra olarak kaydedildi.