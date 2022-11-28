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Denizbank Genel Müdürü'nden dikkat çekecek enflasyon açıklaması

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş enflasyonun en büyük düşman olduğunun altını çizerek, seçim sonrasını işaret etti.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 21:15
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Denizbank Genel Müdür Hakan Ateş enflasyonu en büyük düşman olarak tanımlarken seçim sonrasını işaret etti

Denizbank Genel Müdürü'nden dikkat çekecek enflasyon açıklaması
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DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 12. Uluslararası Resort Turizm Kongresi kapsamında gazetecilerle bir araya gelerek ekonomi gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

İktidarın faizi tek haneye indirmesine ilişkin “Makroihtiyati tedbirler oluşturup enflasyonun bu kadar yüksek seyrettiği bir ahvalde, para piyasalarının bu kadar düşük faizle sürdürülmesi çok zor bir iş. Faiz oranında tek hanedeyiz ama önemli olan gerçek anlamda enflasyonun tek haneye düşürülmesi” diyen Ateş, çözüm için 2023 seçimleri sonrasını işaret etti.

“2015’TEN SONRA TURİZM YATIRIMLARI İNİŞE GEÇTİ”

Ateş, Türkiye'de turizm yatırımlarının durma noktasına geldiğini, son 4-5 yılda 2-3 milyar dolarlık bir yatırım yapıldığını ifade ederek, "Turizm yatırımlarında 2015'e kadar 10 milyar dolar civarındaydık. O tarihten sonra yaşanan bazı talihsizlikler nedeniyle turizm yatırımları inişe geçti. Bankacılık sektörünün turizme yönelik kredileri de azaldı. Bizim sektöre verilen kredilerdeki payımız yüzde 18 düzeyinde ve özel bankalar arasında açık ara birinciliğimiz devam ediyor ama daha önce bunu 3,3 milyar dolar kredi vererek elde ederken, TL kredilere dönüşümün de etkisiyle bu rakam artık 2,3 milyar dolar seviyelerine geriledi" dedi.

"SİYASETİN İKİ AMACI BÜYÜME VE İSTİHDAM"

Son dönemde uygulanan politikaların ekonomiye etkilerini değerlendiren Ateş, “Ben Hakan Ateş olarak, siyasetin iki amacı olduğunu düşünüyorum; büyüme ve istihdam. Özellikle seçime doğru gidilen bir dönemde istihdamın azalmaması, büyümenin de sürdürülebilmesi önem arz ediyor. Türkiye, geçen yıl yüzde 11 ile dünyada en fazla büyüyen ülkelerdendi. Bu yıl da büyümede yüzde 5,5 sürpriz değil ki bu rakamla dünyada yine ön sıralarda olacağımızı şimdiden söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK DÜŞMAN ENFLASYONDUR”

Faizin tek haneye düşürülmesine ilişkin değerlendirme yapan Ateş, “Baktığımızda, makroihtiyati tedbirler oluşturup enflasyonun bu kadar yüksek seyrettiği bir ahvalde, para piyasalarının bu kadar düşük faizle sürdürülmesi çok zor bir iş. Faiz oranında tek hanedeyiz ama önemli olan gerçek anlamda enflasyonun tek haneye düşürülmesi. Biz bu ülkede 2004'te yüzde 7-8'lere çektiğimiz enflasyon ve yüzde 5'lerin üzeri büyüme ile uzun süre devam ettik. Daha sonraki dönemde de 2010'dan itibaren faiz oranımızı enflasyonla dengeleyerek yurt dışına reel faiz ya hiç ödememişiz ya yüzde 1-2 ödemişiz. Enflasyon baz etkisi ile yüzde 40-50'lere düşebilir ama bu yeterli değil. Çünkü bir de yapışkan enflasyon diye bir şey var. Hatırlayın 1980-1990'ları. Enflasyon yüzde 35, 40, 60 seviyelerindeydi. Fukaralaştık, yatırımlar geriledi, hiçbir altyapı yapılamadı. Enflasyon sizin bütün varlığınızı yiyip bitiriyor. En büyük düşman enflasyondur" diye konuştu.

SEÇİM SONRASINA DİKKAT ÇEKTİ

Ateş devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Dolayısıyla bu politikalar, en azından seçime kadar böyle sürebilir. Sonrasında tercihen enflasyonun kalıcı tedbirlerle düşürülmesi zaruri. Seçim sonrası ilan edilecek orta vadeli planla enflasyonun dizginlenip istikrarlı büyümeye dönülmesi ile yatırımcı iştahı geri döner diye düşünüyorum. Sadece inşaatta değil, turizm, yurt dışı müteahhitlik, gemicilik ve tarım gibi stratejik alanlara yapılan yatırımlarla sürdürülebilir büyümemizin devam edeceğini düşünüyorum." (AA)

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