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İşte son asgari ücret tahmini. İktidara yakın medya asgari ücret için ısrarla çıtayı yükseltiyor

Milyonlarca çalışan ve işverenin yakından takip ettiği asgari ücrette her gün yeni bir rakam gündeme gelmeye devam ediyor.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 15:56
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İşte son asgari ücret tahmini. İktidara yakın medya asgari ücret için ısrarla çıtayı yükseltiyor

İşte son asgari ücret tahmini. İktidara yakın medya asgari ücret için ısrarla çıtayı yükseltiyor
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Seneden seneye zam yapılan asgari ücret, enflasyonda yaşanan yükseliş sonrası 2022 yılında uzun zaman sonra bir ilke imza atılarak, bir yıl içerisinde iki defa zamlandı.

Yapılan zamlara rağmen kısa sürede enflasyona yeni düşen asgari ücret için ocak tahminleri gündemden düşmüyor.

2023 yılında geçerli olacak asgari ücret için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlattı. 

Milliyet'in haberine göre; Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak araştırmada, asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek. Derlenen anket sonuçlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Hükümetin üst kademelerinden gelen 'çalışanları enflasyona karşı koruma' açıklamaları çerçevesinde kamuoyunda asgari ücretin en az yüzde 50 oranında artacağı beklentisi hakim.

2023 ASGARİ ÜCRET TUTARI İÇİN KONUŞULAN RAKAM 

Asgari ücret, geçen yıl sonunda yapılan yüzde 50’lik zam ile 4 bin 253 lira olmuştu. Enflasyondaki artış üzerine, 1 Temmuz itibarıyla asgari ücrete bir kez daha zam yapılmış, yüzde 30’luk bu ara zamla net asgari ücret tutarı 5 bin 500 liraya ulaşmıştı. Böylece geçen yıl asgari ücrete yapılan kümülatif zam, yüzde 90’ı geçmiş oldu.

Geçen yılbaşında asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik artış, devlet yönetiminden gelen açıklamalar ve enflasyonun bu yıl geçen seneye göre daha yüksek seyretmesi, bu yılbaşında da asgari ücret için en az yüzde 50’lik bir zam beklentisi oluşturdu.

Asgari ücrete yüzde 50 zam uygulanması halinde, yeni yıl için ücret 8 bin 250 lira olacak. Ancak 2023 Ocak ayı itibarıyla asgari ücretin bu rakamı da geçebileceği tahmin ediliyor. 

Asgari ücret komisyonunun toplanacağı aralık ayına kadar gerçekleşecek enflasyon oranı da açıklanacak zamda etkili olacak.

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Tozanlı
27.11.2022 16:33
Orta ve küçük ölçekli Gazetelerin Marketlerdeki keyfi etiket değıstirmesini araştırmamasını nasıl yorumlamak lazım.! Anlaşılır gibi değil ! Enflasyon yüksek' de artışlar neye göre oluyor bu fırsatcılık  
 
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