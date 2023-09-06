Denizcilik sınavında çıkabilecek soru ve cevaplar

Denizci belgesi almak için ADES sınavına girip başarılı olmak gerekiyor. İşte sınavda çıkabilecek soru ve cevaplar….

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Denizcilik sınavında çıkabilecek soru ve cevaplar 1

14 yaşını bitirenler, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de oturma izni almış olan yabancı uyruklu olanlar, gerekli sağlık şartlarını sağlayanlar ADES sınavına katılabilirler.

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Denizcilik sınavında çıkabilecek soru ve cevaplar 2

Amatör Denizci Belgesi almak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan temel eğitime katılmak ve ardından sınavda başarılı olma şartı vardır.

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Denizcilik sınavında çıkabilecek soru ve cevaplar 3

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan eğitim ve yazılı sınavlara katılmak için öncelikle https://gss.uab.gov.tr/ internet adresinden başvuru yapılabilir.

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Denizcilik sınavında çıkabilecek soru ve cevaplar 4

İşte denizcilik sınavında çıkabilecek soru ve cevapları:

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Denizcilik sınavında çıkabilecek soru ve cevaplar 5
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Denizcilik sınavında çıkabilecek soru ve cevaplar 15
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Denizcilik sınavında çıkabilecek soru ve cevaplar 22
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