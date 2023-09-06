Denizcilik sınavında çıkabilecek soru ve cevaplar

Denizci belgesi almak için ADES sınavına girip başarılı olmak gerekiyor. İşte sınavda çıkabilecek soru ve cevaplar….
14 yaşını bitirenler, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de oturma izni almış olan yabancı uyruklu olanlar, gerekli sağlık şartlarını sağlayanlar ADES sınavına katılabilirler.
Amatör Denizci Belgesi almak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan temel eğitime katılmak ve ardından sınavda başarılı olma şartı vardır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan eğitim ve yazılı sınavlara katılmak için öncelikle https://gss.uab.gov.tr/ internet adresinden başvuru yapılabilir.
İşte denizcilik sınavında çıkabilecek soru ve cevapları: