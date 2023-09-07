Denizcilik sınavında çıkabilecek soru ve cevaplar. Bölüm 2

Amatör Denizci Belgesi alabilmek için girilen ADES’te çıkabilecek soru ve cevapları derlendi. İşte ayrıntılar….
Editör: Osmancan Erok
Türkiye’de 24 metreye kadar özel tekne kullanacaklar için gerekli Amatör Denizci Belgesi (ADB) için sınava girmek gerekiyor.
ABD almak için online ortamda gerçekleşen dersler ve sınavlar yeterli oluyor.
ADB sınavları İdare tarafından bilgisayarda internet ortamında çevrimiçi olarak en az dört seçenekli çoktan seçmeli test yöntemiyle yapılır.
Sınava başvuru yöntemi, sınav öncesi ve sonrası işlemleri ile sınav kuralları İdarenin resmi internet sitesinde duyurulur.
İşte denizcilik sınavında çıkabilecek sorular ve cevapları…