Denizcilik sınavında çıkabilecek soru ve cevaplar. Bölüm 2

Amatör Denizci Belgesi alabilmek için girilen ADES’te çıkabilecek soru ve cevapları derlendi. İşte ayrıntılar….

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Denizcilik sınavında çıkabilecek soru ve cevaplar. Bölüm 2 1

Editör: Osmancan Erok

Türkiye’de 24 metreye kadar özel tekne kullanacaklar için gerekli Amatör Denizci Belgesi (ADB) için sınava girmek gerekiyor.

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Denizcilik sınavında çıkabilecek soru ve cevaplar. Bölüm 2 2

ABD almak için online ortamda gerçekleşen dersler ve sınavlar yeterli oluyor.

ADB sınavları İdare tarafından bilgisayarda internet ortamında çevrimiçi olarak en az dört seçenekli çoktan seçmeli test yöntemiyle yapılır.

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Denizcilik sınavında çıkabilecek soru ve cevaplar. Bölüm 2 3

Sınava başvuru yöntemi, sınav öncesi ve sonrası işlemleri ile sınav kuralları İdarenin resmi internet sitesinde duyurulur.

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Denizcilik sınavında çıkabilecek soru ve cevaplar. Bölüm 2 4

İşte denizcilik sınavında çıkabilecek sorular ve cevapları…

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Denizcilik sınavında çıkabilecek soru ve cevaplar. Bölüm 2 5
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Denizcilik sınavında çıkabilecek soru ve cevaplar. Bölüm 2 12
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Denizcilik sınavında çıkabilecek soru ve cevaplar. Bölüm 2 13
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Denizcilik sınavında çıkabilecek soru ve cevaplar. Bölüm 2 14
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Denizcilik sınavında çıkabilecek soru ve cevaplar. Bölüm 2 15
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