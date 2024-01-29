Denize düşen karacanın yardımına vatandaşlar yetişti

Kaynak: DHA
Denize düşen karacanın yardımına vatandaşlar yetişti
Bartın’ın Amasra ilçesinde, denize düşen karaca vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol edildi ve daha sonra doğaya bırakıldı.

Olay, sabah saatlerinde Amasra’nın Göçkündemirci sahilinde gerçekleşti. Denizin 20 metre açığında olan karaca, dalgalarla birlikte kıyıya kadar yüzerek geldi. Sahilde bulunan vatandaşlar, karacayı ‘Gel yavrum gel’ diyerek çağırdılar. Vatandaşlar, karacayı kıyıya çektikten sonra durumu Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı kontrol sonucunda, karacanın 3 yaşında olduğu ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirlendi. Daha sonra karaca, Amasra’nın Çakraz beldesindeki ormana bırakıldı.

Vatandaşlar, karacanın denizde yüzüşünü ve kıyıya çıkışını cep telefonlarına kaydettiler.

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