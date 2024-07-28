Denize girmeden önce nelere dikkat etmek gerek?

Düzenleme: Ayşe Memiş
Denize girmeden önce nelere dikkat etmek gerek?

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde, deniz ve havuz keyfi pek çok kişinin tercihi oluyor. Fakat denize girmeden önce bazı temel önlemleri almak, hem güvenliğiniz hem de sağlığınız için oldukça önemlidir.

Uzmanlar, denize girerken dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda çeşitli tavsiyelerde bulunuyor.

Sağlık Durumunuzu Kontrol Edin: Dahiliye Uzmanı Dr. Burcu Yalçın, "Özellikle kalp hastalıkları, şeker hastalığı veya enfeksiyon geçirmiş kişiler, denize girmeden önce doktorlarına danışmalıdır. Ayrıca, grip veya mide rahatsızlıkları gibi durumlarda denize girmemek en iyisidir." Değerlendirmesinde bulundu.

Güneş Koruyucu Kullanımı: Dermatolog Dr. Ayşe Yılmaz, "Denize girmeden en az 30 dakika önce yüksek SPF değerine sahip bir güneş koruyucu krem uygulamalısınız. Güneş koruyucu, UV ışınlarının cildinize zarar vermesini engelleyerek cilt kanseri riskini azaltır. Suya dayanıklı ürünler tercih ederek, denizden sonra da korumanızı sürdürebilirsiniz." Dedi.

Su Sıcaklığını Kontrol Edin: Fiziksel Aktivite Uzmanı Dr. Mehmet Akman, 'Soğuk suya ani girme, kas krampına ve şok etkisine neden olabilir. Su sıcaklığının vücut sıcaklığınıza uygun olup olmadığını kontrol etmek, rahat bir yüzme deneyimi sağlar." İfadelerine yer verdi.

Güvenlik Önlemlerini Alın: Sahilde Güvenlik Uzmanı Dr. Zeynep Erdem, "Çocuklar ve yüzme bilmeyenler için can yelekleri ve yüzme destekleri kullanmak, güvenliği artırır. Ayrıca, denizde yalnız yüzmemek ve yüzme alanının güvenli olup olmadığını kontrol etmek gerekir." Dedi.

Yiyecek ve İçecek Tüketimine Dikkat Edin: Beslenme Uzmanı Dr. Selin Yurt, "Denize girmeden önce ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Hafif ve kolay sindirilen yiyecekleri tercih ederek, mide rahatsızlıklarından kaçınabilirsiniz. Ayrıca, bol su içmek vücudunuzu nemli tutar." İfadelerini kullandı.

Yüzme Alanını Kontrol Edin: Çevre Sağlığı Uzmanı Dr. Ege Arslan "Su kirliliği, sağlık sorunlarına yol açabilir. Denize girmeden önce yüzme alanının temiz ve güvenli olduğundan emin olmalısınız." Değerlendirmesinde bulundu.

Hava Durumunu Takip Edin: Meteoroloji Uzmanı Dr. Levent Çelik, "Şiddetli rüzgar veya fırtına gibi kötü hava koşulları yüzme deneyiminizi tehlikeye atabilir. Hava durumunu kontrol ederek, güvenli bir zaman diliminde denize girmeye özen gösterin." Dedi.

Uzmanların önerilerine dikkat ederek, hem sağlığınızı hem de güvenliğinizi ön planda tutarak deniz keyfinizi artırabilirsiniz. Bu basit önlemler, yaz tatilinizi daha sağlıklı ve güvenli hale getirecektir.

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