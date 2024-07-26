Havalimanında inanılmaz görüntüler. "Hayatımda böyle bir havalimanı görmedim" diyerek paylaştı

Düzenleme: Kaynak: mynet
Havalimanında inanılmaz görüntüler. "Hayatımda böyle bir havalimanı görmedim" diyerek paylaştı

Teknoloji yazarı Hakkı Alkan, uçuş öncesi gördükleri karşısında yaşadığı şaşkınlığı paylaştı.

Teknoloji yazarı Hakkı Alkan, uçuş yapacağı Amsterdam Schipol Havalimanı terminalindeki fareleri görünce gözlerine inanamadı.

Alkan gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını söyleyerek “Hayatımda böyle bir havalimanı görmedim. Bilim insanları daha net yorum yapar ama normal değil gibi geldi bana” dedi.

Hakkı Alkan sosyal medya hesabından Hollanda’nın Amsterdam Schipol Havalimanı’nda gördükelribni tek tek videoya alarak kullanıcılarıyla paylaştı.

Alkan şu ifadeleri kullandı:

“Amsterdam’daki bir CIP’nin (özel yolcu salonları) içini göstereceğim şimdi. Fareler cirit atıyor böyle bir şey olamaz yani öyle böyle değil. Dolu yani her yer fare. Olamaz böyle bir şey ya! Niye böyle olur bilmiyorum ama 5-6 tane fare burada takılıyorlar.”

“HER YER KIMIL KIMIL FARE”

Sadece bulunduğu alan değil farklı alanlara da bakan Alkan aynı görüntüyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Alkan gördükleri karşısında şu ifadeleri kullandı:

“Saçma bir yere gidiyor durum. Ben hayatımda böyle bir havalimanı görmedim. Nasıl böyle bir şey olabilir. Bakın her taraf fare dolu. Gerçekten şok! Her taraf kımıl kımıl fare. Uçağa doğru gidiyoruz ve kafamda bir soru işareti var buralar hep fare dolu. O farenin buradan geçerek bizim uçağa girmesi mümkün. Yani o uçakta bir tane kablonun fare tarafından ısırılması… Ne biliyim ben mi böyle felaket senaryosu hazırlıyorum bilmiyorum ama yorumlarınızı da bekliyorum” dedi.

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