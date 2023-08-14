Denize kaçan terliğini kurtarmak istersen canından oldu

Zonguldak'ta Kızlar Plajı'nda deniz kenarında akıntıya kaptırdığı tekliğini kurtarmak için denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Denize kaçan terliğini kurtarmak istersen canından oldu

Zonguldak’ın Kızlar Plajı'ndadün öğlen saatlerindei ddiaya göre, gezmek için eşi ile birlikte Zonguldak’a giden 31 yaşındaki Rasim Ünal, dalgalı olan denizde kumsalda gezerken, ayağındaki terliği çıktı.

Bu sırada dalgalarla birlikte sürüklenen terliğini kurtarmak için denize giren genç, bir anda dalgaların arasında çırpınmaya başladı. Eşinin çığlıkları sonucu Ünal’ın çırpındığını gören vatandaşlar hemen durumu sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ve vatandaşlar Rüstem Ünal’ı denizden kurtararak bota çıkardı. Botla sağlık ekiplerine teslim edilen Ünal, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.

Ünal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Otopsi işlemi tamamlanan Rasim Ünal’ın cenazesi daha sonra Karabük’e getirildi. Merkeze bağlı Yeşilköy camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Ünal’ın cenazesi gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

Denizde boğularak hayatını kaybeden 31 yaşındaki Rasim Ünal’ın Kastamonu Üniversitesi’ne bağlı Araç Meslek Yüksek Okulunda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

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