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Denizi kirleten gemi havadan tespit edildi, 12 milyon 596 bin TL ceza kesildi

İzmit Körfezi üzerinde deniz uçağıyla yapılan denetim sırasında denize kirlettiği belirlenen gemiye 12 milyon 596 bin TL ceza kesildi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 21:24
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Denizi kirleten gemi havadan tespit edildi, 12 milyon 596 bin TL ceza kesildi

Denizi kirleten gemi havadan tespit edildi, 12 milyon 596 bin TL ceza kesildi
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(DHA)- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı deniz uçağıyla İzmit Körfezi üzerinde yapılan denetim sırasında Körfez ilçesi Hereke’de bulunan bir limanda demirli geminin denizi kirlettiği görüntülendi.

Pilotun haber vermesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Liberya bandıralı ‘Lodestar’ isimli kuru yük gemisinin denizde petrol türevi kirliliğe yol açtığı belirlendi.

Gemiye 12 milyon 596 bin 461 TL ceza kesildi. Kirliliğin yayılmaması için bölgede önlem alınarak, temizlik çalışması yapıldı.

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