Denizi olmayan şehirde bayramda tekne turu

Kütahya Enne Tabiat Parkı'ndaki Enne Barajı'nda tekne turları başladı. Mavi ile yeşilin buluştuğu yer olan ve ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan Enne Barajı ve Tabiat Parkı, vatandaşların akınını uğruyor.

Denizi olmayan şehirde bayramda tekne turu

İHA'nın haberine göre, Kütahya'daki Enne Barajı'nda motorlu tekne turuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, bölgenin saklı kalmış güzelliğini keşfetmenin mutluluğunu yaşıyor.

İşletmeci Zafer Alat, vatandaşların yaklaşık 30 dakika süren tur sonrası deniz özlemini az da olsa giderdiğini ifade etti.

Alat, "Kütahya Enne Tabiat Parkı'ndaki Enne Barajı doğal güzelliği ile adeta Kütahya'nın gözbebeği durumunda. Barajda tekne turları başladı. 30 dakika süren tekne turuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Özellik Kurban Bayramı'nda, hafta sonu ve tatil günleri halk buraya yoğun ilgi gösteriyor" diye konuştu.

İşletmeci Zafer Alat, "Eğer buraya turizm yatırımları da yapılırsan, burası vazgeçilmez olur. Burası yeşil ile mavinin buluştuğu yer. Yeşilin her tonunun bulunduğu tabiat parkı ve mavi rengi ile baraj adeta iç içe. Enne Tabiat Parkı ve Enne Barajı, bir çok özelliği ile Bolu Abant Gölü ve Tabiat Parkını geride bırakıyor" dedi.

Aileleriyle birlikte Enne Barajındaki tekne turuna katılan Hüseyin Uzel ve Muhammet Uygun, 30 dakikalık gezi ile adeta deniz özlemini giderdiklerini dile getirdiler.

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