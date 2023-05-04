Denizin altından hastane ve mezarlık çıktı

ABD'li bilim insanları, Florida açıklarında yaptıkları incelemede denizin metrelerce derinliklerinde bir hastane ve mezarlık buldu.

Denizin altından hastane ve mezarlık çıktı

Bilim insanları ve arkeologlar, ABD’nin Florida sahillerinde dikkat çekici bir keşif yaparak gündem oldu.

Dry Tortugas Ulusal Parkı’nda incelemelerde bulunan arkeolog ve bilim insanları, denizin metrelerce derinliğinde bir hastane binası kalıntısı ve mezarlık bulunduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada bir zamanlar bu bölgede yaşamın olduğu belirtilirken 1860 ve 70’lerde sarı humma hastalığının tedavisi için buraya bir hastane kurulduğu tespit edildi. Yetkililer bölgede bir mezarlığın bulunduğunu da belirterek mezar taşının da fotoğrafını paylaştı.

Bölgenin zaman içinde sular altında kaldığını belirten ve araştırmayı yürüten Josh Marano, “Elde edilen bulgular ve kalıntılar bize bu bölgenin tarihi için büyük katkı sağlayacak” dedi.

Yetkililer, bu alanın şans eseri bir ulusal park çalışanı tarafından keşfedildiğini duyurdu. Yetkilileri uyaran park çalışanının çabaları sonrasında bölgede çalışmaların başladığı da kayıtlara geçti.

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