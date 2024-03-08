Denizli Devlet Hastanesi'nde tavandan su akarken ameliyat yapıldı. Depreme dayanıksız olduğu ortaya çıkmıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Denizli Devlet Hastanesi'nde tavandan su akarken ameliyat yapıldı. Depreme dayanıksız olduğu ortaya çıkmıştı
2017 yılında hazırlanan analiz raporlarında depreme dayanıksız olduğu ortaya çıkan Denizli Devlet Hastanesi’ne ilişkin skandal görüntüler ortaya çıktı. Bir ameliyat sırasında tavandan su aktığı ve akan suyun toplanması için bir kovanın kullanıldığı görüldü.

Gazeteci Timur Soykan’ın sosyal medya hesabından yaptığı bir videolu paylaşım, Denizli Devlet Hastanesi'nde yaşanan skandalı gözler önüne serdi.

Videoda, 2017 yılında hazırlanan deprem analiz raporlarında kolon ve kirişlerinin yüzde 90’ının çürük olduğu ortaya çıkan hastanede yapılan bir ameliyat yer aldı.

Görüntülerde Kalp Damar Cerrahisi ameliyathanesinde yapılan bir operasyon sırasında tavandan su aktığı ve akan suyun toplanması için bir kovanın kullanıldığı görüldü.

Skandal görüntülere ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

Soykan, söz konusu paylaşımına şu notu düştü:

"Denizli Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ameliyathanesinde tavandan su akıyor. Altına kova konulmuş. Bu sırada bir hasta ameliyat ediliyor. Neredeyse üzerine su akacak. Denizli Devlet Hastanesi'nin depremde yıkılacağına dair raporları haber yapmıştık. Dün HEP-SEN üyesi sağlık çalışanları hastane önünde eylem yaptı ve "Sağlık çalışanlarının ve hastalarımızın ölmesini istemiyoruz" diye haykırdılar"

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DEPREME DAYANIKSIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Timur Soykan, BirGün gazetesinde yayınlanan haberinde Denizli Devlet Hastanesi’nin 2017 yılında hazırlanan deprem analiz raporlarının sonuçlarına göre depreme dayanıksız olduğunu yazmıştı.

Soykan, haberinde, hastanedeki yüzlerce kolon ve kirişin yüzde 90’ının çürük olduğunun, zeminde sıvılaşma riskinin bulunduğunun tespit edildiğini ve 7 yıldır herhangi bir önlem alınmadığını kaydetmişti.

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