Denizli İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.
ÇANAKKALE İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
ACIPAYAM
BEYAĞAÇ
ÇAMELİ
HONAZ
SARAYKÖY
BABADAĞ
BOZKURT
ÇARDAK
KALE
SERİNHİSAR
BAKLAN
BULDAN
ÇİVRİL
MERKEZEFENDİ
TAVAS
BEKİLLİ
ÇAL
GÜNEY
PAMUKKALE
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI
Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.