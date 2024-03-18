Denizli İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.

ÇANAKKALE İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

ACIPAYAM

BEYAĞAÇ

ÇAMELİ

HONAZ

SARAYKÖY

BABADAĞ

BOZKURT

ÇARDAK

KALE

SERİNHİSAR

BAKLAN

BULDAN

ÇİVRİL

MERKEZEFENDİ

TAVAS

BEKİLLİ

ÇAL

GÜNEY

PAMUKKALE

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.