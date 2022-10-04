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Denizli Sarayköy’de icradan satılık tarla

T.C. Sarayköy İcra Dairesi tarafından Denizli Sarayköy'de 17.000 m² tarla icradan satılacak.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 13:45
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Denizli Sarayköy’de icradan satılık tarla

Denizli Sarayköy’de icradan satılık tarla
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Tırkaz Mahallesi, Köy civarı Mevkii, 172 Ada, 2 Parselde kayıtlı, Tarla nitelikli, 17.000,00m2 yüzölçümlü taşınmazın borçluya ait tam hissesi açık artırma ile satılacaktır. Bilirkişi tarafından yapılan tespite göre; Parselin kuzey güney ve doğu sınırları orman olup batı sınırında atıl durumda zeytin bahçesi mevcuttur. Parsele ulaşım orman içinden geçen belirsiz stabilize yol ile sağlanmakta olup traktör benzeri iş makinesi dışında araç girişi mümkün görünmemektedir. Arazi civarında su kaynağı veya sulama sistemi mevcut olmayıp sulanmaz kuru arazidir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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