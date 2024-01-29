Denizli'de 11 mahalle karantinaya alındı

Bu mahalleler Yeniköy, Bademli, Yeşildere, Yumrutaş, Bedirbey, Köke, Akalan, Pınaryazı, Uçarı, Oğuz ve Corum olarak belirlendi. Bu mahallelere hayvan giriş ve çıkışına izin verilmedi.

Ayrıca Acıpayam Canlı Hayvan Pazarı küçükbaş hayvan ticaretine kapatıldı.

ÇİÇEK HASTALIĞI NEDİR?

Çiçek hastalığı, variola virüsünün neden olduğu bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktır. Hastalık, vücutta içi irin dolu kabarcıklar, ateş, kusma ve ağız yaraları gibi belirtilerle kendini gösterir. Çiçek hastalığı, 1980 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm dünyada yok edildiği ilan edilen tek insan hastalığıdır.