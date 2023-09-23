Denizli'de aranan 2 şahıs yakalandı

Denizli’nin Bekilli ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada 2 aranan şahıs ekiplerce gözaltına alındı.

Ayrıca yapılan çalışmalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği de ele geçirildi.