Denizli'de aranan 2 şahıs yakalandı

Denizli’nin Bekilli ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada 2 aranan şahıs ekiplerce gözaltına alındı.
Ayrıca yapılan çalışmalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği de ele geçirildi.
Denizli'de emniyet mensuplarınca yapılan uygulamada 2 aranan şahıs ekiplerce gözaltına alınırken 3 adet kaçak tabanca, 1 av tüfeği de ele geçirildi.
Denizli’nin Bekilli ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada 2 aranan şahıs ekiplerce gözaltına alındı.
Ayrıca yapılan çalışmalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği de ele geçirildi.