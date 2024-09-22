Denizli’de binlerce kaçak tütün ürünü ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizli’de binlerce kaçak tütün ürünü ele geçirildi

Denizli'de kaçakçılığın önlenmesi için yapılan çalışmalar çerçevesinde 3 ayrı adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda; binlerce kaçak tütün ürünleri, kaçak içki ve çok sayıda sarma sigara ele geçirildi.

Denizli'de kaçakçılığın önlenmesi için yapılan çalışmalar çerçevesinde 3 ayrı adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda; binlerce kaçak tütün ürünleri, kaçak içki ve çok sayıda sarma sigara ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Denizli'de "Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı" suçunun önlenmesi hedefiyle ve her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheli yakalandı. Yakalan 2 kişi hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçu çerçevesinde adli işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda 29 bin 860 adet sarma/dolma sigara, 11 bin adet boş makaron, 40 litre etil alkol, 16 kilogram açık kıyılmış tütün, 3 buçuk litre kaçak alkollü içki, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 4 adet alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Denizli’de binlerce kaçak tütün ürünü ele geçirildi

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