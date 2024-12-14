Taylor Swift 35. yaşını Travis Kelce ile kutladı

Ünlü şarkıcı Taylor Swift, 35. yaş gününü sevgilisi Travis Kelce’nin sürprizlerle dolu özel bir kutlamasıyla kutladı. Çift, yalnızca ikisinin katıldığı bu kutlamada baş başa vakit geçirdi. NFL yıldızı Kelce’nin Swift için uzun süredir hazırlık yaptığı öğrenildi.

İkilinin bu özel günü, Travis Kelce’nin Kansas City Chiefs’in bir yardım etkinliğine katılmasının ardından gerçekleşti. Zorunlu etkinliğini erken terk eden Kelce, Swift’in doğum gününü “oldukça özel” kılmak için her detayı düşündü. Yakın bir kaynak, “Taylor’ın sevdiği şeyleri dikkatlice dinleyip seçtiği hediyelerle onu mutlu etmek için aylar öncesinden alışverişe başladı,” açıklamasını yaptı.

Taylor Swift turne sonrası hastaneye koştu

Taylor Swift için bu doğum günü, kariyerindeki önemli bir dönüm noktasını da kutlama fırsatı sundu. 8 Aralık’ta Vancouver’da tamamlanan Eras Tour, dünya çapında 2 milyar doları aşan bilet satışlarıyla tarih yazdı. Bu turne, şimdiye kadar gerçekleştirilen en başarılı konser turları arasında yerini aldı. Swift, iki yıl boyunca 149 gösteri sergileyerek hayranlarını büyüledi.

Kelce, turnenin final konserine katılamasa da doğum gününü unutulmaz kılmak için çaba gösterdi. Geçen yıl doğum gününde futbol programı nedeniyle sevgilisiyle bir araya gelemeyen Swift, bu yıl Travis’in hazırladığı sürprizlerle mutlu oldu.

Travis Kelce kimdir?

Swift’in doğum günü stili de dikkat çekiciydi. Geçtiğimiz yıl New York’taki kutlamasında siyah, yıldız detaylı mini bir elbise tercih eden şarkıcı, bu yıl ise sade ancak anlamlı bir kutlamayı tercih etti.

Travis Kelce, Cleveland Browns ve Steelers karşılaşmaları öncesinde yoğun programına rağmen sevgilisine zaman ayırmayı ihmal etmedi. Bu özel kutlama, çiftin ilişkilerindeki samimiyeti bir kez daha gözler önüne serdi.

Taylor Swift ve Travis Kelce akşam yemeğinde görüntülendi