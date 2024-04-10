Denizli'de feci kaza: Karı-koca öldü, 4 yaralı

Kaynak: İHA
Denizli'de feci kaza: Karı-koca öldü, 4 yaralı
Denizli iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Denizli'nin Tavas ilçesi Gümüşdere Mahallesi'nde, Hüseyin İlkinci idaresindeki araç ile Mehmet Ali Erçıkdı yönetimindeki otomobil çarpıştı. Araçlarda sıkışan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalelerinde Hüseyin İlkinci ve eşi Zehra İlkinci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İlkinci çifti ile aynı araçta bulunan kızları Şerife İlkinci ise ağır yaralandı. Diğer araçta bulunan Mehmet Ali Erçıkdı, Rukiye Erçıkdı ve çocukları E.S. Erçıkdı yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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