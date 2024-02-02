Denizli'de FETÖ operasyonu. 2 tutuklama

Kaynak: İHA
Denizli'de FETÖ operasyonu. 2 tutuklama
Denizli’de FETÖ silahlı terör örgütünün haberleşme programı olan ByLock yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen iki şüpheli şahıs tutuklandı.

Operasyona dair edinilen bilgilere göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar hız kesmeksizin devam ediyor.

Yapılan son operasyon kapsamında KOM ekiplerinin FETÖ terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock yapılanmasının ortaya çıkarılması ile ilgili olarak yapılan operasyonda, iki şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahısların ifade işlemlerinin ardından “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan dolayı adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

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