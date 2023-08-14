Denizli’de kaçakçılık operasyonu: 9 kişi yakalandı

Denizli’de 3 ayrı adrese yönelik gerçekleşen operasyonda; sarma sigara, kaçak içki ile çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 9 kişiden 8’i hakkında adli işlem yapılırken, arama kararı bulunan 1 kişi ise tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Denizli’de kaçakçılık operasyonu: 9 kişi yakalandı

Denizli’de “Tütün ve tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı suçunun önlenmesi hedefiyle ve her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında “5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet” suçu çerçevesinde adli işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 7 bin 222 adet sarma/dolma sigara, 17 bin 600 adet makaron, 68 kilogram kıyılmış tütün, 13 adet paketlenmiş tütün ele geçirildi.

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Ayrıca kent genelinde “Kaçakçılık suçunun önlenmesi hedefiyle ve her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ise 5 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli hakkında “5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet” suçu çerçevesinde adli işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 2 bin 548 adet güneş gözlüğü, 145 adet elektronik sigara, 10 adet cep telefonu ele geçirildi.

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İl genelinde kaçakçılık konuları ile ilgili olarak hakkında yakalama emri bulunan ve aranan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, “Kültür ve tabiat varlıkları bulmak hedefiyle izinsiz kazı ve sondaj yapmak” suçundan hakkında 1 yıl 8 ay netleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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