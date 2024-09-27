Denizli’de kan donduran olay! Keçilere tüfekle saldırdılar! 10 keçi telef oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizli’de kan donduran olay! Keçilere tüfekle saldırdılar! 10 keçi telef oldu

Denizli’de kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 10 keçiye tüfekle acımasızca saldırdı. Kurşunlanan hayvanları yaşatmak için kilometrelerce yol katleden çoban Kocabıyık: " Bu insanlık değil dilsiz günahsız hayvanlardan ne istediniz. Resmen katliam yapmışlar" diye konuştu.

Denizli'de keçi sürüsüne kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşun yağdırıldı. Yaralı 2 keçiyi yaşatmak için büyük çaba harcayan çoban, omzuna aldığı onlarca kilo ağırlığındaki hayvanları veterinere yetiştirmek için kilometrelerce taşıdı. Küçükbaş hayvanlar, tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

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Olay, Denizli'nin Tavas ilçesi Çakıroluk-Naldöken mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Halil Kocabıyık'a ait olan ve kırsal alanda konaklayan keçi sürüsüne, gecenin ilerleyen saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Tüfekle yapılan saldırıda kurşunların hedefi olan 10 keçi telef oldu. Sabah sürüsünü otlatmak için kırsala çelen çoban, farklı bölgelerdeki ölü ve yaralı keçileri görünce büyük üzüntü yaşadı.

ÇABALARI YETERLİ OLMADI

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Yaralı 2 keçiyi yaşatmak için büyük çaba harcayan çoban, omzuna aldığı onlarca kilo ağırlığındaki hayvanları veterinere yetiştirmek için kilometrelerce taşıdı. Son nefeslerini verirken çıkardıkları inlemeler yürekleri sızlatan küçükbaş hayvanlar, sahiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

CANIMIZI YAKTILAR

"Canımızı yaktılar, resmen katliam yapmışlar" diyen sürü sahibi Halil Kocabıyık, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle ifade etti: "Dün sabaha karşı Çakıroluk mevkisi Naldöken yerine sürüleri gütmek için gittiğimde yol üzerinde belirli aralıklarda ölmüş ve yaralı şekilde keçileri gördüğümde neye uğradığımı şaşırdım. Yaralı keçilerin bağırtısı ve inlemeleri kulağımdan gitmiyor. Yaralı keçileri sırtımızda taşıyarak getirdik. Saldırı anında korkup kaçan birçok keçimizi de bulamadık. Bu insanlık değil dilsiz günahsız hayvanlardan ne istediniz. Onlar bizim evlatlarımızdı, canımızdı. Şu ana kadar 10 keçimiz telef oldu."

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